DGAP-News: USU gewinnt Großprojekt bei Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (deutsch)

Einführung eines zentralen Fachinformationssystems auf Basis von USU Knowledge Management

Möglingen, 6. April 2022. Im Zuge der weiteren Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse hat sich die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) für USU als Lösungspartner entschieden. Der führende Lösungsanbieter für IT & Customer Service Management konnte sich im Rahmen einer europaweiten BlmA-Ausschreibung zur Erstellung einer Fachinformations-Software mit dem leistungsfähigsten Angebot durchsetzen. Der Rahmenauftrag hat ein Gesamtvolumen von über einer Million Euro mit der Option zum Erwerb weiterer Lizenzen. Das in drei Phasen eingeteilte Projekt soll im Herbst 2022 mit der Einführung des Fachinformationssystems umgesetzt sein.

Ziel ist die qualitätsgesicherte zentrale Bereitstellung von Fachinformationen für zunächst 3.500 Mitarbeitende im Bereich Facility Management bei der BlmA, um die effiziente Bearbeitung von komplexen Fachverfahren und hochwertige interne Services zu gewährleisten. Zum Einsatz kommt die Lösung USU Knowledge Management, welche künftig als "single source of truth" alle relevanten Fachinformationen wie Weisungen, Richtlinien, Merkblätter, Checklisten etc. konsistent abbilden wird. Aufgrund der Leistungsfähigkeit des modular aufgebauten USU-Systems können die anspruchsvollen BlmA-Anforderungen ohne Individualentwicklung bereits im Standard erfüllt werden. Dazu gehören z.B. eine exzellente Suche, ein ausgefeiltes Rollen und Rechtemanagement, frei konfigurierte Workflows, individualisierbare Oberflächen oder die Integrationsfähigkeit in die komplexe Systemlandschaft der BlmA.

"Wissen und der effiziente Umgang damit ist eine elementare Säule unserer strategischen Ausrichtung und die Basis unseres Leistungsportfolios. In diesem Segment zählen bereits viele Bundesbehörden, Städte und Landkreise zu unseren Kunden. Umso mehr freuen wir uns, mit dieser Kernkompetenz auch für die BlmA Mehrwerte zu generieren", so USU-Geschäftsführer Sven Kolb.

