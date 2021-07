DGAP-News: USU gilt als ein großer etablierter Anbieter im Markt für Enterprise Service Management (deutsch)

USU gilt als ein großer etablierter Anbieter im Markt für Enterprise Service Management

^ DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse USU gilt als ein großer etablierter Anbieter im Markt für Enterprise Service Management

07.07.2021 / 10:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Möglingen, 7. Juli 2021

Das US-amerikanische Analystenhaus Forrester Research gibt in seinem neuesten Report "Now Tech: Enterprise Service Management, Q2 2021" einen Überblick über 30 Software-Anbieter. Mit ihrer Software-Lösung für Enterprise Service Management ist USU eines von 8 Unternehmen, die als große etablierte Anbieter ("Large Vendors") eingestuft werden. USU wird von Forrester außerdem als Hersteller "mit ESM-fokussierter Funktionalität" erwähnt. Die Marktstudie unterstützt Unternehmen bei der Identifikation und Auswahl von ESM-Anbietern und steht kostenfrei zum Download zur Verfügung auf bit.ly/forrester-now-tech-esm-2021

Forrester untersuchte die Software-Hersteller eingehend nach ihrer Unternehmensgröße, dem Funktionsumfang ihrer Lösung, ihrer geografischen Präsenz und ihrem vertikalen, branchenbezogenen Marktfokus. Die unabhängige Untersuchung des ESM-Marktes durch Forrester hilft Unternehmen, jene Anbieter in die engere Auswahl zu nehmen, die ihren Anforderungen am besten entsprechen. Außerdem geben die Analysten Empfehlungen zur Verbesserung der Service-Bereitstellung sowie zur Ausrichtung des Service Desks in Unternehmen, um die ESM-Strategie voranzutreiben.

Die von Forrester untersuchte USU-Lösung für Enterprise Service Management ist eine etablierte Standardlösung zur Digitalisierung sämtlicher Serviceprozesse in Unternehmen. Sie basiert auf derselben Technologie wie USU IT Service Management (ITSM). Die aus dem ITSM bekannten Methoden und Tools können somit auch von allen anderen Servicebereichen im Unternehmen genutzt werden.

Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.

USU

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge E-Mail: falk.sorge@usu.com

07.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1216184

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1216184 07.07.2021

°