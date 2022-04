DGAP-News: USU IT Vision - Automatisierung als zentraler Wertschöpfungsfaktor (deutsch)

USU IT Vision - Automatisierung als zentraler Wertschöpfungsfaktor

Virtuelle Fachkonferenz zeigt wichtige IT-Trends von morgen und deren praktische Umsetzung

Möglingen, 28. April 2022.

Ohne IT geht nichts mehr in der Wirtschaft. IT gewinnt Kunden, findet neue Geschäftsmodelle, qualifiziert Produkte, kompensiert den Fachkräftemangel oder schafft den besten Service. Aber was benötigen CIOs und Professionals, um ihre IT fit für die großen Herausforderungen von morgen zu machen? Welches sind die wichtigsten Trends, welche Technologien sind zielführend, welche Fehler gilt es zu vermeiden, und wie gelingt die erfolgreiche Umsetzung in der Praxis? Die USU IT Vision am 18. Mai 2022 gibt Orientierung.

Leitmotiv der diesjährigen Fachveranstaltung ist das Thema Automatisierung in verschiedenen Facetten. Ob Künstliche Intelligenz, Self Service Management bzw. Self Healing, IT Financial oder Cloud Management - die virtuelle Konferenz bündelt den Erfahrungsschatz von Praktikern, Visionären und Fachleuten in einer interaktiven digitalen Erlebnisplattform. Sie bietet über 5 Stunden kompaktes Expertenwissen - in spannenden Live-Sessions mit innovativen Beiträgen, konkreten Best Practices und spannenden Keynote-Vorträgen: So wirft Dorothee Töreki, Digital Advisor und Inhaberin der Denkräume im Digitalen, einen "Blick durchs Schlüsselloch in Richtung Zukunft", und der Digital Sustainability Stratege Benjamin Morgenstern erklärt, welche Potenziale entstehen, "wenn Digitalisierungsziele auf Nachhaltigkeitsziele treffen.

Interessent:innen können sich kostenfrei anmelden. Die Aufzeichnung der Konferenz ist auch im Nachgang verfügbar.

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

