DGAP-News: USU setzt mit aktiver Wissensmanagement-Lösung international Maßstäbe im Kundenservice (deutsch)

USU setzt mit aktiver Wissensmanagement-Lösung international Maßstäbe im Kundenservice

Neue Version 7.2 minimiert Redaktionsaufwände und bietet umfassende Analyse-Möglichkeiten zur optimalen Service-Steuerung

Möglingen - 04. Oktober 2021. Die aktive Wissensmanagement-Lösung von USU bildet seit Jahren das Herzstück für professionelles Wissensmanagement im Customer Service. Mit dem Release 7.2 setzt der Marktführer für digitale Kundenservices auch international neue Standards. Schwerpunkt dieser Version ist ein intelligenter Dokumentengenerator zur dynamischen Erstellung und Strukturierung maßgeschneiderter Inhalte, der außerdem wertvolles Fachwissen in Form von Branchen-Templates für vertikale Märkte wiederverwendbar macht. Ein neues Analyse- und Reporting-Modul bietet darüber hinaus umfassende Steuerungsmöglichkeiten zur Optimierung von Planung, Inhalt und Kosten der Kundenservices. Neben weiteren Verbesserungen wie der KI-basierten automatischen Verschlagwortung von Dokumenten oder dem Language Management stand im Zuge großer internationaler Projekte auch die Skalierbarkeit der Wissensdatenbank zur raschen Verarbeitung sehr großer Anwender- und Zugriffsmengen im Fokus. "Mit der neuen Version untermauern wir unseren Anspruch, weltweit die "Best of Breed-Lösung" für das digitale Omnichannel-Management zu liefern", so USU-Geschäftsführer Sven Kolb.

Branchenwissen bereitstellen, Redaktionsaufwände minimieren Qualitativ hochwertige Inhalte bilden die Basis für exzellenten Kundenservice. Um die hohen redaktionellen Aufwände hierfür deutlich zu reduzieren, hat USU ein neues "aktives" Dokumentenkonzept umgesetzt. Dies erlaubt es künftig, Inhalte flexibel und situationsgerecht in verschiedenen Formaten zu strukturieren und dadurch in diversen Kommunikationskanälen und Kontexten wiederzuverwenden. Beispielsweise lassen sich Textbausteine für verschiedene Zielgruppen, Produkte, Prozesse oder Marketingaktionen zielgerichtet kombinieren. Besonders hilfreich ist die Möglichkeit, Templates mit dem spezifischen Fachwissen aus vertikalen Märkten wie z.B. Versicherungen, Automotive, Energiewirtschaft etc. zu hinterlegen - und durch das integrierte Language Management auch international zu nutzen. Die Vorlagen erlauben zudem die responsive Darstellung der Inhalte auf unterschiedlichen Endgeräten.

Services mit Kennzahlen und KPIs steuern Intelligente Analysen zu Interaktionskennzahlen oder Suchmustern liefern Organisationen wertvolle Daten, um ihre Services exakt und wirtschaftlich auf die Bedürfnisse ihrer Kund:innen auszurichten. Mit dem neuen Modul Analytics & Reporting gewinnen Service-Teams durch individuelle Berichte und Dashboards konkrete Erkenntnisse, um inhaltliche Lücken, Anfragetrends, Aktualität der Inhalte, die Suchleistung oder Spitzenzeiten zu identifizieren. Damit lassen sich nicht nur der Personal- oder Schulungsbedarf besser planen, sondern auch das Service-Angebot und die Leistung von Agent:innen besser steuern.

USU

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: falk.sorge@usu.com

