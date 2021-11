DGAP-News: USU-Spendenlauf bringt 7.500 Euro zur Förderung sozialer Projekte (deutsch)

USU-Spendenlauf bringt 7.500 Euro zur Förderung sozialer Projekte

Möglingen, 11. November 2021.

Laufend Gutes tun. Nach dieser Devise beteiligten sich 75 Mitarbeitende am diesjährigen virtuellen USU-Spendenlauf. Abhängig von der Distanz spendete USU pro Person einen Beitrag von 50 bis 200 Euro. Und so wurde an den verschiedenen USU-Standorten bei unterschiedlichsten Tageszeiten und Wetterverhältnissen gelaufen, gewandert oder geradelt - insgesamt 1232 Kilometer.

Durch die sportlichen Aktivitäten der Mitarbeiterinitiative kamen insgesamt 7.500 Euro zusammen. Aufgeteilt wird diese Spendensumme auf insgesamt acht Projekte, die von USU-Mitarbeitenden vorgeschlagen wurden:

* Aufwind e.V. bunter Kreis Ludwigsburg zur Unterstützung zu früh geborener, schwer oder chronisch kranker Kinder

* Projekt "Feuervogel" in Aachen zur Hilfe für Kinder von suchtabhängigen Eltern

* Fluthilfe für Kinder (DKHW) z.B. für den Wiederaufbau von Bildungseinrichtungen in den betroffenen Gebieten

* USU-Think Pink-Initiative "Wir backen und kämpfen gegen Krebs" für Pink Ribbon Deutschland

* Projekt "Hilfe für geflüchtete Kinder und Jugendliche" des Deutschen Kinderhilfswerks

* Verein "Geländefahrrad Aachen E.V." zur Unterstützung eines Kinder und Jugendzentrums.

* Projekt "Neues Leben für unsere Wälder" des BUND zum Schutz und Wiederaufbau der Wälder

* Projekt "Natur- und Erlebniszentrum Stadtwald" des Fördervereins Stadtwald Wittenberg

"Wir sind stolz auf die private Initiative und die aktive Teilnahme unserer Mitarbeitenden. Sehr gerne unterstützen wir daher das sportliche und soziale Engagement", so USU-Vorstand Dr. Benjamin Strehl.

USU

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

71696 Möglingen Deutschland

