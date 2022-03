DGAP-News: USU stattet BWI und Bundeswehr mit zentraler IT Service Management-Plattform aus (deutsch)

USU stattet BWI und Bundeswehr mit zentraler IT Service Management-Plattform aus

^ DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge USU stattet BWI und Bundeswehr mit zentraler IT Service Management-Plattform aus

30.03.2022 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Umfangreiche Rahmenvereinbarung mit mehrjähriger Laufzeit und Gesamtvolumen im zweistelligen Millionen Euro-Bereich abgeschlossen

Möglingen, 30. März 2022

Die Bundesrepublik Deutschland hat die BWI GmbH mit der Modernisierung und dem zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb der gesamten nichtmilitärischen Informations- und Kommunikationstechnik der Bundeswehr beauftragt. Im Rahmen des Projektes LI-12 konnte sich USU bei einer europaweiten Ausschreibung zur Realisierung einer IT Service Management (ITSM)-Plattform mit dem wirtschaftlichsten Angebot durchsetzen. Der Vertrag sieht eine Laufzeit von zunächst 7 Jahren mit optionaler Erweiterung vor und hat ein Gesamtvolumen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. USU untermauert damit seine führende Stellung im europäischen ITSM-Markt und als strategischer Partner des öffentlichen Sektors.

Projektziel ist die Schaffung eines harmonisierten IT Service Management-Frameworks für die Bundeswehr und die BWI auf einer gemeinsamen ITSM-Plattform und damit die Sicherstellung einer nachhaltigen, zukunftsfähigen ITSM-Gesamtlösung. Dazu gehören u.a. auch übergreifende Prozesse, Transparenz, Wartbarkeit und die Orientierung am De-Facto-Industriestandard ITIL. Zum Einsatz kommt die Lösung USU IT Service Management, die im Zuge des komplexen Großprojektes mehrere Altsysteme ablösen wird. Diese soll sukzessive auch auf weitere etwa 20 IT-Organisationen innerhalb der Bundeswehr ausgerollt werden. Eine der wesentlichen Anforderungen ist der Betrieb als sogenanntes "abgesetztes ITSM-System" mit autark funktionierenden Prozessen.

"Wir freuen uns über den Zuschlag und das Vertrauen der BWI, mit der USU als Digitalisierungspartner gemeinsam eines der europaweit größten ITSM-Projekte umzusetzen", so Bernhard Oberschmidt, CEO der USU Software AG.

Diese Pressemitteilung ist unter abrufbar unter https://www.usu.com

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 E-Mail: falk.sorge@usu.com

30.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1315077

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1315077 30.03.2022

°