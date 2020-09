DGAP-News: V-Check GmbH: Capital-Sieger 2020: Auf www.v-check.de profitieren Anleger bereits ab 25.000 Euro von den TOP-Vermögensverwaltern (deutsch)

V-Check GmbH: Capital-Sieger 2020: Auf www.v-check.de profitieren Anleger bereits ab 25.000 Euro von den TOP-Vermögensverwaltern

^ DGAP-News: V-Check GmbH / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse V-Check GmbH: Capital-Sieger 2020: Auf www.v-check.de profitieren Anleger bereits ab 25.000 Euro von den TOP-Vermögensverwaltern

03.09.2020 / 10:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Deutschlands führendes Wirtschaftsmagazin Capital hat gemeinsam mit dem Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) in einem einzigartigen Echttest Depots von Vermögensverwaltern analysiert. Exklusiv bei V-CHECK arbeiten ausgezeichnete Top-Vermögensverwalter für Anleger bereits ab 25.000 Euro.

München, 03. September 2020. Über 16.000 echte Depots wurden wissenschaftlich analysiert, um die TOP-Vermögensverwalter Deutschlands zu ermitteln. 87 unabhängige Vermögensverwalter stellten sich mit ihren Leistungen aus dem Jahr 2019 dem Wettbewerb, der bereits zum zweiten Mal vom Wirtschaftsmagazin Capital ausgerichtet wurde. 19 der ausgezeichneten Vermögensverwaltungen können Anleger exklusiv auf der Informations- und Vergleichsplattform www.v-check.de schon ab einem Anlagevermögen von 25.000 Euro digital für sich nutzen. Wer bis zum 30.09.2020 ein entsprechendes Depot abschließt, spart sogar ein Jahr lang die Depotgebühr.

Einzigartiger Test mit echten Kundendepots

Bereits zum zweiten Mal nach 2019 hat in diesem Jahr das Wirtschaftsmanagzin Capital zusammen mit der Münchner Forschungseinrichtung, Institut für Vermögensaufbau (IVA), insgesamt 16.033 anonymisierte Depot-Daten von 87 unabhängigen Vermögensverwaltern in den drei Depot-Klassen konservativ, ausgewogen, chancenorientiert ausgewertet. Die Daten aus dem Jahr 2019 wurden von den führenden Depot-Banken V-Bank und DAB BNP Paribas zur Verfügung gestellt.

In dem Test wurden zu gleichen Teilen die Portfoliostruktur, Produktumsetzung, das Risikomanagement, die Kosteneffizienz und erstmals auch die Wertentwicklung der Depots benotet. Die Höchstnote in der Gesamtbewertung mit fünf Sternen erzielten u.a. die Vermögensverwaltungen BV & P Vermögen in Kempten und Kidron Vermögensverwaltung in Stuttgart.

Wir denken Geldanlage neu

Unabhängige Vermögensverwalter stehen dabei mit ihrem Können nicht nur Millionären zur Verfügung. "Über den digitalen Marktplatz der V-CHECK haben Anleger jetzt erstmals die Gelegenheit, prämierte Vermögensverwaltungen schon ab 25.000 Euro für sich arbeiten zu lassen." So könne man bereits mit einem kleinen Vermögen das ausgezeichnete Wertpapierkönnen führender Finanzprofis nutzen. "Und wer mehr Geld zur Verfügung hat, kann Vermögensverwalter erst mit kleineren Beträgen testen. Einfach, schnell und bequem."

Wer als Privatanleger einen Sterne-Sieger lieber gleich persönlich kennenlernen wolle, so Corinna Geser, der finde in der Vermögensverwaltersuche insgesamt 34 prämierte Vermögensverwaltungen. "Und auch die anderen Adressen sind einen Blick wert!" Anleger, die sich noch unsicher sind und wissen möchten, wie Vermögensverwalter überhaupt arbeiten oder wie man den richtigen für sich findet, können über www.check.de mit V-Check-Geschäftsführerin Corinna Geser einen kostenlosen und unverbindlichen Telefontermin vereinbaren. Dort beantwortet sie diese und andere Fragen.

Über V-CHECK

Auf V-CHECK präsentiert die V-Check GmbH aktuell über 90 Strategieportfolios führender unabhängiger Vermögensverwalter aus ganz Deutschland. Diese richten sich an unterschiedlichste Anlegertypen mit deren jeweiligen Zielen. Mit der sogenannten Online-Vermögensverwaltung haben private Anleger erstmals die Möglichkeit, von der Erfahrung unabhängiger Vermögensverwalter zu profitieren, ohne ein Millionenvermögen besitzen zu müssen. Investitionen sind bereits ab 25.000 Euro möglich. Nach Abschluss des Verwaltungs- und Depotvertrags führt der Vermögensverwalter das Depot seines neuen Kunden vollautomatisch und gemäß der vorgegebenen Anlagestrategie. Die Kosten liegen in der Regel zwischen 1 und 1,5 Prozent der angelegten Summe. Betrieben wird der bislang einzigartige Marktplatz von der V-Check GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der V-Bank AG, Deutschland erster Bank für Vermögensverwalter.

03.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1127039 03.09.2020

°