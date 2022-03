V-ZUG Gruppe - Wachstum in allen Märkten führt zu Rekordumsatz und zu deutlich verbessertem Betriebsergebnis

Medienmitteilung vom 15. März 2022

Zug, 15. März 2022 - Die V-ZUG Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2021 ihren Wachstumskurs fortsetzen. Der Nettoerlös konnte mit + 9.5 % (CHF 623.7 Mio.; Vorjahr CHF 569.4 Mio.) und das Betriebsergebnis mit + 27.5 % (CHF 62.7 Mio.; Vorjahr CHF 49.2 Mio.) nochmals deutlich gesteigert werden. Dank diesem Rekordumsatz wurde die mittelfristig in Aussicht gestellte zweistellige EBIT-Marge bereits im Berichtsjahr erreicht. Dieses erfreuliche Resultat wurde vor allem durch die anhaltend hohe Nachfrage im Heimmarkt Schweiz sowie das starke Wachstum im internationalen Geschäft getrieben. Das 2. Halbjahr war wie im gesamten Industrieumfeld auch bei der V-ZUG Gruppe geprägt durch die Herausforderungen mit der sich verschärfenden Situation in den Zulieferketten und den entsprechend höheren Einkaufspreisen für Materialien und Logistikdienstleistungen.

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet die V-ZUG Gruppe mit einer weiterhin positiven Umsatzentwicklung von mehr als + 6 %. Dies dank gut gefüllten Auftragsbüchern in der Schweiz wie auch in den Internationalen Märkten. In Letzteren wird für die nächsten Jahre nachhaltig ein Umsatzwachstum von über 10 % pro Jahr erwartet. Grosse Unsicherheiten bestehen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sowie weiterhin in Bezug auf die Entwicklungen in den Zulieferketten und bei den Einkaufspreisen; bei Letzteren zeichnet sich eine Entspannung erst gegen Ende 2022 ab. Entsprechend ist im 1. Halbjahr 2022 mit einer EBIT-Marge im Rahmen des 2. Halbjahres 2021 zu rechnen. Vorbehältlich relevanter und bleibender geopolitischer Verwerfungen wird für das gesamte Geschäftsjahr 2022 aufgrund der hohen Absatz- und Umsatzerwartungen und einer guten Kostenkontrolle das Ziel einer EBIT-Marge von 10 % angestrebt.

Erneut deutlliche Steigerung des Betriebsergenisses

Der Nettoerlös der V-ZUG Gruppe stieg im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich an und betrug CHF 623.7 Mio. (Vorjahr CHF 569.4 Mio.). Dazu haben sowohl der Heimmarkt Schweiz (+ 5.4 %) wie auch das starke Wachstum in den internationalen Märkten (+ 40.5 %) beigetragen. Letztere entwickelten sich sowohl im Eigenmarkengeschäft (+ 26.5 %) wie auch im OEM-Geschäft (+ 91.9 %) äusserst erfreulich. Erstmals in der Geschichte der V-ZUG konnten zudem in einem Kalenderjahr mehr als 500 000 Geräte an unsere Kundinnen und Kunden ausgeliefert werden.

Das Betriebsergebnis (EBIT) war mit CHF 62.7 Mio. im Vorjahresvergleich um 27.5 % höher (Vorjahr CHF 49.2 Mio.). Mit einer EBIT-Marge von 10.0 % (Vorjahr 8.6 %) hat die V-ZUG Gruppe das im Rahmen der Börsenkotierung kommunizierte Mittelfristziel einer zweistelligen EBIT-Marge ein erstes Mal erreicht. Die betriebliche Produktivität, gemessen an der EBITDA-Marge, konnte auf 15.2 % erhöht werden (Vorjahr 14.0 %). Wie im Halbjahresbericht 2021 mit Verweis auf die steigenden Materialpreise und die Lieferengpässe vor allem bei Mikroprozessoren angekündigt, hat sich die EBIT-Marge aus dem 1. Halbjahr 2021 von 12.4 % auf 7.7 % im 2. Halbjahr 2021 zwischenzeitlich reduziert; dies auch, weil die Verkaufspreiserhöhungen erst im 4. Quartal 2021 wirksam wurden.

Die V-ZUG Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Geldfluss aus Geschäftstätigkeit von CHF 63.5 Mio. (Vorjahr CHF 99.4 Mio.) und einen Geldfluss nach Investitionstätigkeit (Free Cash Flow) von CHF 9.0 Mio. (Vorjahr CHF 42.0 Mio.). Die Abweichung zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf höhere Lagerbestände und Steuerzahlungen bei weiterhin hohen Investitionen zurückzuführen.

Die Bilanz der V-ZUG Gruppe per 31. Dezember 2021 präsentiert sich mit einer Eigenkapitalquote von 72.9 % (Vorjahr 70.9 %) und Flüssigen Mitteln inkl. Wertschriften von CHF 117.3 Mio. (Vorjahr CHF 107.8 Mio.) unverändert stark.

2021: zweites Covid-19-Jahr, anziehende Kosten und Herausforderungen in den Lieferketten

Trotz der sich fortsetzenden Covid-19-Pandemie, der sich verschärfenden Materialknappheit und Engpässen in den Logistikkapazitäten konnten Produktionsstillstände im Berichtsjahr weitgehend vermieden und die Lieferfähigkeit vor dem Hintergrund der widrigen Rahmenbedingungen auf einem bei den Geschirrspülern akzeptablen und bei allen anderen Produktkategorien guten Niveau gehalten werden. Die Preiserhöhungen auf Einkaufsmaterialien und Logistikdienstleistungen führen dazu, dass die V-ZUG Gruppe ihre Verkaufspreise anpassen muss. Eine erste Erhöhung erfolgte im Oktober 2021 und eine weitere Erhöhung wird per April 2022 wirksam. Zusätzliche Preiserhöhungen werden in den nächsten Monaten unausweichlich sein.

Dank wirksamer Schutzkonzepte hielten sich im Geschäftsjahr 2021 die Covid-19-Fälle und quarantänebedingten Abwesenheiten in den Betrieben der V-ZUG Gruppe in Grenzen. An den Betriebsstandorten in Zug und Arbon gab es für die Mitarbeitenden zudem die Möglichkeit, sich im Unternehmen impfen zu lassen.

Ausblick 2022: V-ZUG ist gut aufgestellt, um Chancen zu ergreifen und Herausforderungen zu meistern

Es ist damit zu rechnen, dass sich die als Folge der Covid-19-Pandemie erhöhte Nachfrage nach Haushaltsgeräten insbesondere im Markt Schweiz im Geschäftsjahr 2022 auf hohem Niveau normalisieren wird. Für 2022 rechnet V-ZUG mit einem Umsatzwachstum von über 6 %. Dies aufgrund des ausserordentlich hohen Auftragsbestands und der Preisanpassungen in der Schweiz sowie der fortschreitenden Marktdurchdringung und den ebenfalls gut gefüllten Auftragsbüchern in den Internationalen Märkten.

Grosse Unsicherheiten bestehen nach wie vor in Bezug auf die Entwicklung der Situation in den Zulieferketten und bei den Einkaufspreisen. Entsprechend werden auch 2022 erhebliche Ressourcen in die Sicherstellung der Produktions- und Lieferfähigkeit aufgewendet. Die Einkaufspreissituation bedingt auch Anpassungen der Verkaufspreise. Allgemein wird eine Entspannung erst gegen Ende 2022 erwartet. Entsprechend ist im 1. Halbjahr 2022 mit einer verhaltenen EBIT-Marge (wie im Rahmen des 2. Halbjahrs 2021 gesehen) zu rechnen. Vorbehältlich relevanter und bleibender geopolitischer Verwerfungen wird für das gesamte Geschäftsjahr vor dem Hintergrund der hohen Absatz- und Umsatzerwartungen und aufgrund einer guten Kostenkontrolle das Ziel einer EBIT-Marge von 10 % angestrebt. Alle Transformationsprojekte werden wie geplant weitergeführt.

Aufgrund des erfreulichen Geschäftsgangs konnte im vergangenen Geschäftsjahr ein Teil der im Rahmen der Börsenkotierung kommunizierten Mittelfristziele bereits erreicht werden (EBIT-Marge > 10 %; organisches Wachstum zwischen 2 und 3 %), bzw. steht deren Erreichung früher als geplant an (Verdoppelung des internationalen Geschäfts innerhalb von fünf Jahren im Vergleich zu 2019). Mit der Überarbeitung der Mittelfristplanung hat sich die V-ZUG Gruppe nun zum Ziel gesetzt, bis 2026 auf Gruppenstufe ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 3 %, darin enthalten ist ein jährliches organisches Umsatzwachstum von über 10 % in den Internationalen Märkten, und eine EBIT-Marge im Rahmen von 10 bis 13 % zu erreichen.

Grundsätzlich nicht geändert hat sich die im Rahmen des Börsengangs im Juni 2020 kommunizierte Dividendenpolitik, weshalb der Verwaltungsrat aufgrund der weiterhin bedeutenden Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte resp. Digitalisierungslösungen, in den weiteren Ausbau der Internationalen Märkte, im Bereich Marketing sowie in die Transformation des Produktionsstandorts Zug der Generalversammlung beantragen wird, für das Geschäftsjahr 2021 keine Dividende auszuschütten.

Markt Schweiz mit ungewohnter Dynamik und kräftige internationale Fortschritte

Die durch die ungebrochen hohe Nachfrage getriebene Sonderkonjunktur führte im Geschäftsjahr 2021 zu einer erfreulichen Entwicklung der Verkaufszahlen in einem üblicherweise eher stabilen Schweizer Marktumfeld. Der Nettoerlös konnte im Vergleich zum Vorjahr um 5.4 % gesteigert werden und betrug CHF 529.1 Mio. (Vorjahr CHF 502.1 Mio.). Damit kann V-ZUG die Marktführerschaft in der Schweiz behaupten.

Im Servicegeschäft konnte die V-ZUG Gruppe unter Einhaltung der Covid-19-Schutzmassnahmen ein den hohen Kundenerwartungen und dem eigenen Serviceversprechen entsprechendes Servicelevel gewährleisten. Zudem hat die SIBIRGroup AG ihre Stärke im Bereich Allmarkenservice weiter ausgebaut.

Die internationale Wachstumsstrategie trug auch 2021 erfolgreich Früchte. Der Nettoerlös erhöhte sich um 40.5 % auf CHF 94.6 Mio. (Vorjahr CHF 67.4 Mio.). Dieses Ergebnis setzt sich einerseits aus dem weiterhin sehr guten Wachstum im Eigenmarkengeschäft (+ 26.5 %) mit einem Umsatz von CHF 67.0 Mio. (Vorjahr CHF 53.0 Mio.) und andererseits aus dem deutlich wiedererstarkten OEM-Geschäft mit einem Umsatz von CHF 27.6 Mio. (Vorjahr CHF 14.4 Mio.) zusammen. Mit der damit verbundenen Steigerung des Deckungsbeitrags aus dem internationalen Geschäft konnte das weitere Wachstum in den Internationalen Märkten vorangetrieben werden und es resultierte darüber hinaus erneut ein positiver Beitrag an die Strukturkosten der V-ZUG.

Die Präsenz der Marke V-ZUG in den international adressierten Metropolitan-Regionen wurde mit der Eröffnung von neuen V-ZUG Studios (Showrooms) weiter erhöht. Das neue V-ZUG Studio in London konnte per Ende 2021 fertiggestellt werden, die grosse Eröffnungsfeier wird aufgrund der nochmals aufflackernden Covid-19-Pandemie erst im März 2022 stattfinden können. Weiter ist im 2. Quartal die Eröffnung eines V-ZUG Studios in Paris geplant. Im 3. Quartal folgt dann das V-ZUG Studio in Sydney und im 4. Quartal soll das V-ZUG Studio Wien das Jahr abrunden.

Neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, neue digitale Lösungen

Die Einführung der neuen Excellence Line war ein Highlight für die V-ZUG im vergangenen Jahr und fand sowohl in der Schweiz wie auch in den Internationalen Märkten bei Kundschaft und Vertriebspartnern ausserordentlich guten Anklang. Erweitert wird die Excellence Line im April 2022 unter anderem mit dem neuen «PowerSteam», einer weiteren Weltneuheit aus dem Hause V-ZUG, mit innovativer und anwendungsübergreifender Kombination von Dampf- und Mikrowellentechnologie, die präzises und schnelles Kochen mit bewährter Verlässlichkeit und Geling-Garantie erlaubt. Weiter lanciert V-ZUG mit dem neuen «CombiCookTop» die zweite Generation des Kochfeldes mit integriertem Dunstabzug.

Im Rahmen von Pilotprojekten testet V-ZUG mit der Vermietung von Waschmaschinen an Geschäftskunden derzeit ein neues Geschäftsmodell. Für die im Eigentum der V-ZUG stehenden Mietgeräte erbringt V-ZUG während der Mietdauer die erforderlichen Serviceleistungen. Am Ende der Mietdauer sollen die Geräte zurückgenommen und zur Förderung der nachhaltigen Zirkularökonomie brauchbare Einzelteile aus diesen Geräten wiederverwendet werden.

Im Geschäftsjahr 2021 führte die V-ZUG Gruppe verschiedene neue digitale Lösungen und neue Releases für die bestehenden Applikationen ein. Kernstück ist die «V-ZUG Home» App, die dank erweiterten Funktionalitäten und Inhalten - sowie einer vereinfachten Verknüpfung zum digitalen Kochassistenten für Rezepte und Menüplanung («V-Kitchen») - zu einem beliebten digitalen Begleiter der neuen Excellence Line geworden ist.

Nachhaltigkeit mit ganzheitlichem Fokus

Die Digitalisierung spielt bei der V-ZUG Gruppe auch im Bereich Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle und soll als Katalysator für die Sensibilisierung der Endkunden in Bezug auf die umweltschonende Nutzung von V-ZUG Geräten dienen. Die Messbarkeit des eigenen ökologischen Fussabdrucks und die Erstellung entsprechender Ökobilanzen war ein weiteres Fokusthema der V-ZUG Gruppe im Geschäftsjahr 2021. Dadurch wurde die Basis geschaffen, das umfassende Engagement der V-ZUG Gruppe im Umweltschutz an quantifizierbaren Zielen und klaren Prioritäten auszurichten.

Auch unter den neu eingeführten, deutlich strengeren Energieeffizienzvorgaben hat die V-ZUG im Berichtsjahr weiterhin rund 58 % der umklassifizierten (reskalierten) Geräte in den höchsten drei Energieeffizienzklassen (A - C) verkauft. Die CO2-Neutralität an den Produktionsstandorten wird durch Verhinderung und Verminderung der Emissionen sowie durch freiwillige Kompensation unter anderem durch das Aufforstungsprojekt «V-Forest» erreicht. Die Kompensationsbeträge werden hierbei durch einen CO2-Fonds finanziert, der durch eine freiwillige interne Lenkungsabgabe pro ausgestossene Tonne CO2 geäufnet wird.

Die V-ZUG verfolgt im Bereich Nachhaltigkeit generell einen ganzheitlichen Ansatz, der tief in der Unternehmenskultur verwurzelt ist und einen integralen Bestandteil der Marke V-ZUG bildet. So hat die im Berichtsjahr durchgeführte Lohngleichheitsanalyse gemäss Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes bestätigt, dass V-ZUG in der Schweiz Frauen und Männer gleiche Löhne für gleiche Arbeit zahlt. Dass die V-ZUG zunehmend auch für Diversität steht, zeigt sich erfreulich an der steigenden Anzahl Frauen in der gesamten Belegschaft (Anteil insgesamt rund 23 %) und in den obersten Führungsfunktionen (23.6 %).

Immobilienprojekte und Arealtransformation schreiten voran

Am Standort in Zug konnte im November 2021 die neue Oberflächentechnikanlage Emaillieren im Gebäude «Zephyr Hangar» für die Produktion freigegeben werden. Ausserdem wurde nach Erteilung der Baubewilligung Anfang des Jahres im Mai 2021 mit dem Neubau des letzten zur Komplettierung der vertikalen Fabrik und Optimierung der Logistik- und Produktionsprozesse in Zug noch ausstehenden Produktionsgebäudes, des «Zephyr Ost», begonnen.

Die am Standort der neuen Kühlschrankfabrik in Sulgen seit Herbst 2020 laufenden Betriebsausbauten konnten planmässig fertiggestellt und die Produktion im Januar und Februar 2022 schrittweise aufgenommen werden.

Kennzahlen

in MCHF (ausgenommen FTE) 2021 2020 Verände- rung

Gruppe

Nettoerlös 623.7 569.4 9.5 % Währungsbereinigt 9.2 % EBITDA 94.7 79.6 18.9 % in % Nettoerlös 15.2 14.0 120 bp % % Betriebsergebnis (EBIT) 62.7 49.2 27.5 % in % Nettoerlös 10.0 8.6 % 140 bp % Konzernergebnis 55.4 43.2 28.3 % in % Nettoerlös 8.9 % 7.6 % 130 bp Geldfluss aus Geschäfts& 9.0 42.0 -78.5 % Investitionstätigkeit Flüssige Mittel (inkl. Wertschriften) 117.3 107.8 8.8 % Bilanzsumme 616.1 554.7 11.1 % Eigenkapital 448.9 393.2 14.2 % in % der Bilanzsumme 72.9 70.9 200 bp % % Anzahl Mitarbeitende (FTE) per 31.12. 2'080 1'999 4.1 %

Segmente

Haushaltapparate Nettoerlös 623.7 569.4 9.5 % Währungsbereinigt 9.2 % Betriebsergebnis (EBIT) 58.1 46.2 25.9 % in % Nettoerlös 9.3 % 8.1 % 120 bp

Immobilien Betriebsergebnis (EBIT) 5.4 3.7 47.2 % Über die V-ZUG Gruppe

«Wir bringen Leichtigkeit in Ihr Zuhause und Kreativität in Ihre Küche.»

V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit über 100 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup AG, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2 200 Mitarbeitende.

Die Holdinggesellschaft V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745 , Ticker-Symbol VZUG).

Wichtige Daten

28. April 2022 Ordentliche Generalversammlung 22. Juli 2022 Publikation Halbjahresbericht

Adrian Ineichen CFO Telefon: + 41 58 767 60 03

Patrik Leisi Head Legal & Compliance / Investor Relations Telefon: + 41 58 767 60 03

der Geschäftsbericht 2021 unter www.vzug.com/ch/de/financial-reports.

Rechtliche Anmerkungen

Die in der vorliegenden Ad hoc-/Medienmitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können von diesen Annahmen abweichen. Diese Ad hoc-/Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die V-ZUG Holding AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/privacystatement.

Ad hoc- / Medienmitteilung (pdf)

