DGAP-News: Varengold Bank AG schließt Geschäftsjahr 2021 mit Rekordzahlen ab (deutsch)

* Angehobene EBT-Prognose von 21 bis 22 Mio. EUR erreicht

* Nettoerträge gegenüber Vorjahr verdoppelt auf 54,5 Mio. Euro

* EBT mehr als verzehnfacht

* Konservative Risikovorsorge

Hamburg, 31.01.2022 - Die Varengold Bank AG [ ISIN: DE0005479307 ] blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 mit Rekordzahlen zurück: Der Hamburger Finanzdienstleister hat die Nettoerträge gegenüber dem Vorjahreszeitraum (27,4 Mio. Euro) nahezu verdoppelt (+ 99 %) und 54,5 Mio. Euro erzielt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) konnte gegenüber 2020 (1,9 Mio. Euro) mehr als verzehnfacht werden. Es lag bei 22,0 Mio. Euro und damit am oberen Ende der bereits hochkorrigierten EBT-Prognose (21 bis 22 Mio. Euro). Das Ergebnis enthält bereits eine Risikovorsorge in Höhe von 9, 4 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro). Nach Feststellung des Jahresabschlusses ist kein Verlustvortrag mehr vorhanden. Auch in 2021 hat die Varengold Bank wieder kräftig in ihre Zukunftsfähigkeit investiert: So stieg der Verwaltungsaufwand auf 22,6 Mio. Euro (Vorjahr: 17,6 Mio. Euro), was im Wesentlichen auf die konsequente Umsetzung der digitalen Transformation und des New-Work-Konzeptes sowie den Personalaufbau zurückzuführen ist. Zum 31. Dezember 2021 waren 107 Personen bei der Varengold Bank beschäftigt (Stichtag 31.12.2020: 92 Personen).

"Wir haben uns in einem pandemiebedingten, anspruchsvollen Umfeld nicht nur erfolgreich behauptet, sondern einmal mehr bewiesen, dass wir strategisch richtig aufgestellt sind", sagt Dr. Bernhard Fuhrmann, Vorstand der Varengold Bank AG. Der Finanzdienstleister ist in den beiden Geschäftsfeldern Commercial Banking und Marketplace Banking deutlich gewachsen. Wesentlicher Wachstumstreiber im Commercial Banking war vor allem der Bereich Transaction Banking. Aber auch die Produkterweiterungen und -einführungen im Trade Finance Geschäft haben positive Impulse geliefert. Im Marketplace Banking hat die Varengold Bank ihre Positionierung als Partner im Lending sowie für Fronting Services / Banking-as-a-Service weiter gestärkt und diverse Neukunden gewonnen. Eine sehr gut gefüllte Kundenpipeline lässt weiteres Wachstum erwarten. Dr. Fuhrmann: "Es ist uns gelungen, die Anzahl der Transaktionen und Neukunden gegenüber ,vor Corona' mehr als zu verdoppeln. Wir haben unsere konservative Risikovorsorge fortgesetzt und mit innovativen Digitalisierungsmaßnahmen, Personalaufbau und einem modernen New-Work-Konzept in die Zukunft der Bank investiert. Wir haben allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken." Das Kreditinstitut erwartet auch für 2022 ein Vorsteuerergebnis in der Größenordnung von 2021.

Das Ergebnis ist vorläufig und ungeprüft. Die Bank wird den testierten Jahresabschluss im Juni 2022 veröffentlichen.

Über die Varengold Bank AG Die Varengold Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut, das 1995 gegründet wurde und seit 2013 über eine Vollbanklizenz verfügt. Neben ihrem Hauptsitz in Hamburg unterhält die Bank Niederlassungen in London und Sofia. Die Kerngeschäftsfelder sind Marketplace Banking sowie Commercial Banking. Im Marketplace Banking liegt der Fokus auf der Zusammenarbeit mit europäischen FinTechs, insbesondere Kreditplattformen. Das Leistungsportfolio der Varengold Bank umfasst Funding, Debt- und Equity Capital Markets Produkte, Fronting Services von banklizenzpflichten Produkten und internationale Zahlungsverkehrsleistungen sowie Trade Finance. Die Varengold Bank ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert unter 109 520 und die Varengold-Aktie (ISIN: DE0005479307) notiert seit 2007 im Freiverkehr/Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen unter https://www.varengold.de/.

Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Varengold Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

