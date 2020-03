DGAP-News: VARTA AG: VARTA AG schließt 2019 mit starken Geschäftszahlen ab - weiterhin zuversichtlicher Ausblick für 2020 (deutsch)

VARTA AG: VARTA AG schließt 2019 mit starken Geschäftszahlen ab - weiterhin zuversichtlicher Ausblick für 2020

Corporate News zu den geprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2019

VARTA AG schließt 2019 mit starken Geschäftszahlen ab - weiterhin zuversichtlicher Ausblick für 2020

* Konzernumsatz wächst dynamisch um 33,5% auf 362,7 Mio. Euro * Bereinigtes EBITDA steigt um 94,1% auf 97,5 Mio. Euro * Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich um 8,4 Prozentpunkte auf 26,9% * Konzernergebnis mit 96,3% auf 50,5 Mio. Euro nahezu verdoppelt * Segment "Microbatteries" mit starkem Geschäftsjahr - Segment "Power & Energy" trägt weiter positiv zum Wachstum bei * Gesunde Bilanz und guter operativer Cash Flow ermöglicht die Finanzierung von weiteren Investitionen * Massive Investitionen zur Erweiterung der Produktionskapazitäten in 2019 vollständig aus dem operativen Cash Flow finanziert * Weiterhin zuversichtlicher Ausblick* für das Geschäftsjahr 2020: Konzern-Umsatz wird zwischen 780 Mio. und 800 Mio. Euro erwartet; Bereinigtes Konzern-EBITDA soll zwischen 175 Mio. und 185 Mio. Euro liegen; Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) zwischen 300 Mio. und 330 Mio. Euro geplant Ellwangen, 31.3.2020. Die VARTA AG veröffentlicht heute den geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019. Der Konzern blickt auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Das bereits in der Vergangenheit hohe Umsatz- und Ergebniswachstum wurde nochmals gesteigert: Der Konzern-Umsatz ist im Geschäftsjahr 2019 dynamisch um 33,5% auf 362,7 Mio. Euro gewachsen. Durch die Skalierung des Geschäftsmodells ist das operative Konzern-Ergebnis wieder schneller gewachsen als der Umsatz. Das bereinigte EBITDA stieg um 94,1% auf 97,5 Mio. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich um 8,4 Prozentpunkte auf 26,9% deutlich verbessert. Das Konzernergebnis hat sich mit einem Anstieg um 96,3% von 25,7 Mio. Euro auf 50,5 Mio. Euro nahezu verdoppelt.

Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender (CEO) der VARTA AG: "Die starken Geschäftszahlen unterstreichen die Wachstumsdynamik des VARTA AG Konzerns. Wir sehen derzeit keine Beeinträchtigungen unseres Geschäfts infolge des Coronavirus und haben alle denkbaren Maßnahmen getroffen, um unsere Mitarbeiter und unser Unternehmen zu schützen. Durch die hohe Nachfrage nach unseren Lithium-Ionen-Batterien werden wir die Produktionskapazitäten weiter massiv ausbauen und das dynamische Wachstum fortsetzen."

Steffen Munz, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG, ergänzt: "Wir haben das hohe Wachstumstempo im letzten Geschäftsjahr weiter gesteigert und die Profitabilität erneut verbessert. Unsere gesunde Bilanz mit hoher Eigenkapital-Quote und geringer Verschuldung, kombiniert mit einem weiterhin erwarteten soliden operativen Cash Flow aus der Gruppe, ermöglichen die Finanzierung von weiteren Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten. Wir sehen dem Jahr 2020 zuversichtlich entgegen."

Segment "Microbatteries" stark gewachsen - "Power & Energy" trägt weiter positiv zum Wachstum bei Der Umsatz im Segment Microbatteries ist um 37,7% auf 301,5 Mio. Euro dynamisch gewachsen. Das mit Abstand stärkste Umsatzwachstum wird weiter bei den wiederaufladbaren Lithium-Ionen Zellen für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose Premium-Kopfhörer (Hearables), erzielt. Hintergrund ist die ungebrochen hohe Kundennachfrage in einem weiterhin dynamisch wachsenden Markt. Bei den Hörgeräte-Batterien wurde die weltweite Marktposition in einem strukturell wachsenden Markt weiter ausgebaut. Der Konzern profitiert derzeit vom Trend zu wiederaufladbaren Hörgeräten und dem unterjährig angelaufenen Neugeschäft mit einer führenden US-amerikanischen Handelskette. Das bereinigte EBITDA ist um 99,7% auf 94,4 Mio. Euro angestiegen. Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich um 9,7 Prozentpunkte auf 31,3% im Verhältnis zum Umsatz sehr deutlich verbessert.

Auch im Segment Power & Energy ist der Umsatz um 17,4% auf 60,8 Mio. Euro dynamisch gewachsen. Das Segment profitiert insbesondere von einem neuen Kundenauftrag im Bereich der Batteriepacks mit einem deutschen Premiumhersteller für Elektrogeräte. Die Energiespeicher-Lösungen tragen weiter positiv zum Wachstum des Segments bei. Das bereinigte EBITDA hat sich von 2,9 Mio. Euro in 2018 auf 3,1 Mio. Euro in 2019 verbessert. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt mit 5,1% leicht unter Vorjahresniveau.

Gesunde Bilanz ermöglicht die Finanzierung von weiteren Investitionen Die Bilanzsumme des VARTA AG Konzerns hat sich um 267,1 Mio. Euro auf 668,8 Mio. Euro zum 31.12.2019 erhöht. Die Erhöhung der Bilanzsumme resultiert vor allem aus dem Anstieg der Sachanlagen um 135,1 Mio. Euro aufgrund der massiven Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten. Andererseits sind auch die Zahlungsmittel um 95,0 Mio. Euro angestiegen, was maßgeblich aus der im Juni 2019 durchgeführten Kapitalerhöhung resultiert.

Das Eigenkapital ist um 155,4 Mio. Euro auf 414,8 Mio. Euro zum 31. Dezember 2019 weiter angestiegen. Die Eigenkapital-Basis wurde aus der durchgeführten Kapitalerhöhung mit einem Mittelzufluss von 102,1 Mio. Euro gestärkt. Daraus resultiert eine unverändert hohe Eigenkapitalquote 62,0 % (Vorjahr: 64,6 %). Die gesunde Bilanz ermöglicht die Finanzierung von zusätzlichen Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten.

Massive Investitionen in den Kapazitätsausbau aus dem operativen Cash Flow finanziert Das massive Investitionsprogramm zur Erweiterung der Produktionskapazitäten bei Lithium-Ionen Zellen wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr fortgesetzt. Daraus ergaben sich Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) von 102,8 Mio. Euro (Vorjahr: 56,3 Mio. Euro). Sehr erfreulich ist, dass die Investitionsausgaben vollständig aus dem Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert werden konnten. Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde ein Cash Flow von 105,7 Mio. Euro generiert.

Weiterhin zuversichtlicher Ausblick* für das Geschäftsjahr 2020 - Investitionstätigkeit wird nochmals erhöht Der VARTA AG Konzern blickt weiter zuversichtlich in das Geschäftsjahr 2020. Der Konzern erwartet, das organische Wachstum im laufenden Geschäftsjahr nochmals beschleunigen zu können. Die erstmalige Konsolidierung des akquirierten VARTA Consumer Geschäftes wird zusätzlich zu einem sehr deutlichen Anstieg des Konzernumsatzes und bereinigten EBITDA führen. _________________________ * Angesichts des sich weltweit ausbreitenden Coronavirus sind negative Einflüsse auf den VARTA AG Konzern nicht auszuschließen. Zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung lagen allerdings keine Hinweise auf ein Eintreten dieser Risiken vor. Daher geht die VARTA in ihrem Ausblick von keinen Beeinträchtigungen aus. _________________________

Für 2020 wird ein Konzernumsatz zwischen 780 Mio. Euro und 800 Mio. Euro erwartet. Das entspricht einem Umsatzwachstum zwischen 115% und 120% im Vergleich zum Vorjahr (einschließlich VARTA Consumer). Das organische Umsatzwachstum (ohne VARTA Consumer) soll zwischen 32% und 38% liegen. Das bereinigte Konzern-EBITDA wird 2020 in einem Korridor zwischen 175 Mio. Euro und 185 Mio. Euro erwartet und damit um 79% bis 90% im Vorjahresvergleich zulegen (einschließlich VARTA Consumer). Ohne VARTA Consumer wird das bereinigte EBITDA zwischen 50% und 60% im Vergleich zu 2019 wachsen.

Aufgrund der ungebrochen sehr hohen Nachfrage nach Lithium-Ionen Zellen für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose Premium-Kopfhörer (Hearables) werden die Produktionskapazitäten weiter massiv ausgebaut. Die Produktionskapazität wird noch einmal erheblich, und schneller als ursprünglich geplant auf 200 Millionen Zellen jährlich bis 2021 ausgebaut. Die Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) werden in 2020 in einem Korridor zwischen 300 und 330 Mio. Euro erwartet. Das Investitionsvolumen soll größtenteils aus dem Mittelzufluss aus der operativen Geschäftstätigkeit, aus erhaltenen und weiteren Kundenanzahlungen sowie mittelfristig auch aus dem attraktiven Cash Flow des akquirierten VARTA Consumer Geschäftes finanziert werden. Darüber hinaus steht dem Konzern eine revolvierende Kreditlinie über 80 Mio. Euro zur Verfügung. Zudem wird der Hauptversammlung (voraussichtlich am 18. Juni 2020) vorgeschlagen, den Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Durch diese Thesaurierung will das Unternehmen seine Innenfinanzierungskraft für den erforderlichen massiven Ausbau der Produktionskapazitäten stärken.

Angesichts des sich weltweit ausbreitenden Coronavirus sind negative Einflüsse auf den VARTA AG Konzern nicht auszuschließen. Dies könnte sowohl die Produktionsmöglichkeiten und Produktions-erweiterungen an unseren Standorten, unsere Transportmöglichkeiten zu unseren Kunden als auch Beeinträchtigungen unserer Lieferanten betreffen. Nicht auszuschließen ist ebenso, dass unsere Kunden durch eigene Produktionsunterbrechungen zeitweise keine Produkte von uns abnehmen können. Zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung lagen allerdings keine Hinweise auf ein Eintreten dieser Risiken vor. Daher geht die VARTA in ihrem Ausblick von keinen Beeinträchtigungen aus.

VARTA AG - Ausgewählte Konzern-Kennzahlen

in Millionen EUR 2019 2018 Umsatz 362,7 271,7 Bereinigtes EBITDA 97,5 50,2 Bereinigte EBITDA Marge (%) 26,9 18,5% Konzernergebnis 50,5 25,7 Eigenkapitalquote 62,0% 64,6% Bilanzsumme 668,8 401,7 Investitionsauszahlungen (CAPEX) 102,8 56,3 Free Cash Flow -0,1 10,9 Mitarbeiter (zum 31.12) 2.857 2.284 Geschäftsbericht 2019: https://www.varta-ag.com/publications/

Termine: 15.05.2020 Zwischenmitteilung 1. Quartal 2020 18.06.2020 Hauptversammlung 14.08.2020 Halbjahresbericht 2020 29.10.2020 Zwischenmitteilung 3. Quartal 2020

Kontakt: Bernhard Wolf Nicole Selle Head of Investor Relations Corporate Communications Tel: +49 79 61 921-969 Tel.: +49 79 61 921-221 [1]bernhard.wolf@varta-ag.com 1. [1]nicole.selle@varta-ag.com 1. mailto:bernhard.wolf@varta-ag.com mailto:nicole.selle@varta-ag.com Über VARTA AG Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig. Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. Der VARTA AG Konzern mit dem Hauptstandort in Ellwangen beschäftigt derzeit nahezu 4.000 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die Tochtergesellschaften der VARTA AG derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2019

(IN TEUR) 2019 2018 Umsatzerlöse 362.692 271.650 Veränderung der fertigen und unfertigen 643 3.899 Erzeugnisse Aktivierte Eigenleistungen 4.313 4.152 Sonstige betriebliche Erträge 7.760 7.109 Materialaufwand -123.52- -106.86- 7 7 Personalaufwand -114.40- -92.440 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -45.853 -40.114 EBITDA 91.622 47.389 Abschreibungen -20.855 -10.518 Betriebsergebnis (EBIT) 70.767 36.871 Finanzertrag 601 160 Finanzaufwand -1.127 -416 Übriger Finanzertrag 3.488 368 Übriger Finanzaufwand -2.644 -631 Finanzergebnis 318 -519 Gewinnund Verlustanteile an Unternehmen, die -6 130 nach der Equity-Methode bilanziert werden Ergebnis vor Steuern 71.079 36.482 Ertragsteueraufwendungen -20.615 -10.779 Konzernergebnis 50.464 25.703 Zuordnung des Gewinns: Aktionäre der VARTA AG 50.390 25.260 Nicht beherrschende Anteile 74 443 Überleitung EBITDA zum bereinigten EBITDA

(IN TEUR) 2019 2018

EBITDA 91.622 47.389

Aufwendungen aus aktienbasierter Vergütung 2.853 2.830

Aufwendungen für M & A - Transaktionen 3.006 0

Bereinigtes EBITDA 97.481 50.219

Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2019

(IN TEUR) 31. DEZEMBER 31. DEZEMBER 2019 2018 AKTIVA Langfristige Vermögenswerte 288.462 151.831 Kurzfristige Vermögenswerte 380.368 249.865 Bilanzsumme 668.830 401.696 (IN TEUR) 31. DEZEMBER 31. DEZEMBER 2019 2018 PASSIVA Eigenkapital 414.802 259.422 Langfristige Schulden 88.779 60.422 Kurzfristige Schulden 165.249 81.852 Schulden 254.028 142.274 Bilanzsumme 668.830 401.696 Kapitalflussrechnung

(IN TEUR) 2019/12 2018/12 Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2019 149.741 138.536 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 105.734 69.846 Cashflow aus Investitionstätigkeit -105.806 -58.982 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 94.882 -114 Nettoveränderung der Zahlungsmittel 94.810 10.750 Auswirkungen von Wechselkursänderungen 230 455 Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019 244.781 149.741 Ertragslage Segmente

Microbatteries 2019 2018 Umsatz (Mio. EUR) 301,5 218,9 Bereinigtes EBITDA (Mio. EUR) 94,4 47,3 Bereinigte EBITDA Marge in % 31,3 21,6 Power & Energy 2019 2018 Umsatz (Mio. EUR) 60,8 51,8 Bereinigtes EBITDA (Mio. EUR) 3,1 2,9 Bereinigte EBITDA Marge in % 5,1 5,6 [1] Angesichts des sich weltweit ausbreitenden Coronavirus sind negative Einflüsse auf den VARTA AG Konzern nicht auszuschließen. Zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung lagen allerdings keine Hinweise auf ein eintreten dieser Risiken vor. Daher geht die VARTA in ihrem Ausblick von keinen Beeinträchtigungen aus. [2] Angesichts des sich weltweit ausbreitenden Coronavirus sind negative Einflüsse auf den VARTA AG Konzern nicht auszuschließen. Zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung lagen allerdings keine Hinweise auf ein eintreten dieser Risiken vor. Daher geht die VARTA in ihrem Ausblick von keinen Beeinträchtigungen aus.

VARTA AG
VARTA-Platz 1
73479 Ellwangen
Deutschland
Telefon: +49 (0)791-921-0
E-Mail: info@varta-ag.com
Internet: www.varta-ag.com

ISIN: DE000A0TGJ55

WKN: A0TGJ5 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1011085

