DGAP-News: Vectron Systems AG: Vectron erweitert Payment-Angebot (deutsch)

Vectron A920 Plus: Kassenapp, Kartenleser und Rechnungsdrucker in einem

Die Vectron Systems AG (Vectron), ein führender Anbieter intelligenter, digitalisierter Kassensysteme bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, hat ihr Angebot an Payment-Lösungen als kaufmännischer Netzbetreiber erweitert.

Mit dem A920 Plus stellt die Vectron Systems AG ein mobiles Gerät vor, in dem Vectrons Kassenapp, ein Kreditkartenabrechnungsterminal und ein Drucker integriert sind.

Wer kennt die Situation nicht? Das Restaurant ist voll und das Personal knapp. In dieser Situation spielt das neue All-in-one-Terminal Vectron A920 Plus seine Stärken voll aus. Neue Gäste ergattern den letzten freien Tisch. Die Servicekraft gibt die Bestellung direkt in das Terminal ein. Die Kassenapp schickt sie über schnelles WLAN direkt zur Bearbeitung an den richtigen Drucker in der Küche oder an der Theke, während die Servicekraft sich bereits dem nächsten Tisch zuwendet, der zahlen möchte. Der finanzamtkonforme Kassenbon ist mit wenigen Fingertipps erstellt und wird über den integrierten Bondrucker ausgedruckt. Wenn die Gäste mit Karte zahlen möchten, geht auch dies sofort mit dem Vectron A920 Plus. Das Terminal unterstutzt alle gangigen Kartentypen inklusive girocard.

'Der Prozess ist damit durchgängig digital, schnell und bequem. Die Servicekräfte sparen viele Wege ein und können Gäste deutlich schneller bedienen und abkassieren, wodurch pro Servicekraft mehr Umsatz gemacht werden kann. In Zeiten von knappem Personal ein wichtiger Vorteil, den wir durch die tiefe Integration von Paymentlösung und Kassensystem unseren Kunden bieten können", erklärt Thomas Stümmler, CEO Vectron Systems AG.

Über Vectron Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online-Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de.

Kontakt: Vectron Systems AG Tobias Meister Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0) 2983 908121 mobile +49 (0) 170 2939080 fax +49 (0)251 2856-560 tobias.meister@vectron.de

