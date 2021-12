DGAP-News: Veganz Group AG: Post-Stabilisierungsmitteilung - Teilweise Ausübung der Greenshoe-Option (deutsch)

Veganz Group AG: Post-Stabilisierungsmitteilung - Teilweise Ausübung der Greenshoe-Option

10.12.2021

10. Dezember 2021

Veganz Group AG: Post-Stabilisierungsmitteilung - Teilweise Ausübung der Greenshoe-Option

Bekanntmachung nach Ablauf des Stabilisierungszeitraums gemäß Art. 6 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

Im Anschluss an die Vor-Stabilisierungs-Mitteilung vom 26. Oktober 2021 und die Mitteilungen über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen vom 17. November 2021 hat die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg, Deutschland ("Stabilisierungsmanager"), in ihrer Funktion als Stabilisierungsmanager der Veganz Group AG, Berlin, Deutschland ("Emittentin"), (Ansprechpartner: Alexandra Vázquez Bea; Telefon: + 49 (0) 30 2936378 0) am 10. Dezember 2021 mitgeteilt, dass der Stabilisierungsmanager die Stabilisierungen (im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. (d) der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)) zum Ablauf des 10. Dezember 2021 beendet hat. Die Emittentin gibt daher die folgenden Informationen bekannt:

Wertpapiere: Emittent: Veganz Group AG Nominelles Gesamtvolumen des 475.757 Angebots (ohne Mehrzuteilungsoption): Beschreibung: Stückaktien ISIN DE000A3E5ED2 Angebotspreis: EUR 87,00

Stabilisierung: Stabilisierungsmanager: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Termin, an dem die 10. November 2021 Kursstabilisierung begonnen wurde: Termin, an dem die letzte 12. November 2021 Kursstabilisierungsmaßnahme erfolgte: Handelsplatz der Stabilisierung Frankfurter Wertpapierbörse (Scale), Xetra (XETR) Anzahl gekaufter Aktien im Rahmen 21.450 Stückaktien der Stabilisierung: Preisspanne in EUR (Währungscode (ISO 4217)), innerhalb derer die Stabilisierung durchgeführt wurde, für jeden Termin, zu dem eine Kursstabilisierungsmaßnahme durchgeführt wurde:

Datum Tief Hoch

(TT.MM.JJJJ) 10.11.2021 81,8000 86,9000 11.11.2021 83,0000 86,0000 12.11.2021 84,6000 86,9500 Bekanntmachung der teilweisen Ausübung der Greenshoe-Option gemäß Art. 8 lit. (f) der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

Der Stabilisierungsmanager hat der Emittentin am 10. Dezember 2021 mitgeteilt, dass er die Greenshoe-Option, d. h. die von den verleihenden Aktionären Katjesgreenfood GmbH, Düsseldorf, Deutschland sowie der Vegan Angels GmbH, Berlin, eingeräumte Option, bis zu insgesamt 71.363 nennwertlose Stammaktien der Emittentin zum Angebotspreis in dem Umfang zu erwerben, in dem Aktien aus der Wertpapierleihe der verkaufenden Aktionärin im Wege der Mehrzuteilungen platziert wurden. Die Greenshoe-Option wurde durch den Stabilisierungsmanager in Höhe von 49.913 Stückaktien der Emittentin ausgeübt.

Die Wertpapiere wurden bereits verkauft.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Veganz Group AG Warschauer Straße 32 10243 Berlin Deutschland Internet: https://veganz.de/

ISIN: DE000A3E5ED2

WKN: A3E5ED Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1256713

