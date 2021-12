DGAP-News: Veränderungen im Verwaltungsrat der Bâloise Holding AG (deutsch)

Veränderungen im Verwaltungsrat der Bâloise Holding AG

^ EQS-News: Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Veränderungen im Verwaltungsrat der Bâloise Holding AG

17.12.2021 / 07:00

Basel, 17. Dezember 2021. Im Verwaltungsrat der Bâloise Holding AG kommt es an der Generalversammlung 2022 zu personellen Veränderungen. Dr. iur. Andreas Beerli und Thomas Pleines werden sich nach elf beziehungsweise zehn erfolgreichen Jahren im Verwaltungsrat der Bâloise Holding AG an der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom 29. April 2022 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Für die beiden vakanten Sitze hat der Verwaltungsrat lic. oec. HSG Claudia Dill sowie Dr. sc. nat. ETH Maya Bundt zur Wahl an der kommenden Generalversammlung nominiert.

"Im Namen des Verwaltungsrats spreche ich Andreas Beerli und Thomas Pleines meinen herzlichen Dank für ihre langjährige wertvolle Arbeit im Verwaltungsrat und seinen Ausschüssen aus. Mit ihrem umfassenden Wissen aus jahrzehntelanger Tätigkeit in der Versicherungsindustrie haben sie die Geschicke des Unternehmens massgeblich mitgeprägt und stets Augenmass und Weitsicht bewiesen. Andreas Beerli führte zuletzt das Vizepräsidium und den Prüfungs- und Risikoausschuss. Thomas Pleines hat insbesondere mit seiner Expertise im Versicherungsvertrieb und der Führung des Vergütungsausschusses zum Erfolg der Baloise beigetragen. Für ihre Zukunft wünschen wir beiden Kollegen alles erdenklich Gute, die Baloise wird sie vermissen", sagt Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas von Planta.

Der Verwaltungsrat schlägt der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom 29. April 2022 zwei Frauen zur Wahl vor, welche den Verwaltungsrat mit ihrer Expertise des Versicherungsgeschäfts und von digitalen Veränderungsprozessen weiter verstärken werden.

Claudia Dill studierte an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaftslehre und hält einen MBA der University of Rochester/Bern. Sie ist eine ausgewiesene Finanz- und Versicherungsexpertin, die unter anderem bei der Deutsche Bank, Commerzbank und der Credit Suisse im Controlling, Audit und Risk Management tätig war. Von 1999 bis 2020 arbeitete sie für die Zurich Insurance Group in verschiedenen Führungsfunktionen in Zürich, New York und Sao Paulo, zuletzt als Konzernleitungsmitglied in der Rolle als Chief Executive Officer für das lateinamerikanische Geschäft. Claudia Dill ist seit 2021 Mitglied des Verwaltungsrats der finnischen Nordea Bank Abp.

Maya Bundt ist studierte Geoökologin und doktorierte an der ETH Zürich in Umweltnaturwissenschaften. Seit 2003 ist sie in verschiedenen Funktionen bei der Rückversicherungsgesellschaft Swiss Re tätig. Sie leitete unter anderem die Abteilung Cyber & Digital Solutions und hat die Funktionen als Cyber Practice Leader sowie als Vorsitzende des Swiss Re Cyber Councils inne. Vor ihrer Tätigkeit bei Swiss Re war Maya Bundt Management Consultant bei der Boston Consulting Group. Nach der Wahl durch die Generalversammlung in den Verwaltungsrat der Bâloise Holding AG wird sie ihre operative Tätigkeit in der Rückversicherungsindustrie beenden.

Maya Bundt ist Verwaltungsrätin bei der APG SGA AG und der Valiant Bank AG.

"Wir freuen uns, dass wir mit den Kompetenzen von Claudia Dill und Maya Bundt den Verwaltungsrat der Baloise diverser aufstellen können. Frau Dill war im internationalen Versicherungskerngeschäft tätig und ist eine ausgewiesene Kennerin der Versicherungsindustrie. Frau Bundt hat eine grosse Expertise in Digitalisierungsfragen mit einem Fokus auf Cybersicherheit. Die Expertise beider Nominierten wird für die Baloise in der nächsten strategischen Phase 'Simply Safe: Season 2' äusserst bedeutsam sein", sagt Thomas von Planta.

Weitere Informationen

* CV und Porträt Maya Bundt

* CV und Porträt Claudia Dill

* Medienmitteilung auf www.baloise.com

Kontakt Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel Internet: www.baloise.com E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com Media Relations: Tel: +41 58 285 82 14 Investor Relations: Tel: +41 58 285 81 81

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'700 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Baloise Holding AG Aeschengraben 21 4002 Basel Schweiz Telefon: +41 61 285 85 85 Fax: +41 61 285 70 70 E-Mail: media.relations@baloise.com Internet: https://www.baloise.com

ISIN: CH0012410517 Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1259156

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1259156 17.12.2021

°