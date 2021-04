VERBUND AG: Bekanntgabe einer Kooperation mit Visiolar GmbH zur Entwicklung von Photovoltaik-Projekten in Deutschland mit bis zu 2.000 MW

Das Management der VERBUND AG gibt hiermit den Start einer Kooperation zwischen VERBUND und der Visiolar GmbH bekannt. Die Visiolar mit Sitz in Potsdam ist Teil der Lindhorst-Gruppe, eine in der Landwirtschaft erfahrene und langjährig tätige Unternehmensgruppe in Niedersachsen/Deutschland. Visiolar verfügt über umfangreiche Liegenschaften für erneuerbare-Energien-Projekte und sichert damit eine sehr zuverlässige und ausbaufähige Plattform für die gemeinsamen Aktivitäten.

Die Kooperationspartner beabsichtigen, einen Teil der Visiolar-Flächen (bis zu 2.000 Hektar) für die Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen, insbesondere aus Photovoltaik, nutzbar zu machen. Bis dato wurden 13 Flächen mit rund 1.400 Hektar (entspricht max. rund 1.400 MWp installierbare Leistung) identifiziert und definiert. Die Projekte sollen in den kommenden Jahren stufenweise entwickelt, errichtet und in Betrieb gesetzt werden. Damit kann ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz und zur Erreichung der europäischen Treibhausgasminderungsziele geleistet werden. Das erklärte Ziel ist, Energie nachhaltig und CO2-neutral zu produzieren sowie für die Städte und Gemeinden ökonomisch attraktiv zu gestalten.

Die VERBUND-Strategie 2030 sieht ein signifikantes Wachstum im Bereich Photovoltaik und Windkraft vor, mit der Zielsetzung, dass bis 2030 rund 20-25 % der Gesamterzeugung aus Photovoltaik und Wind-Onshore erreicht werden. Die Kooperation stellt einen wichtigen Schritt zur Erreichung dieses Zieles dar. Mit der Realisierung der Projekte würde VERBUND zudem zu einem der führenden Photovoltaik-Player im Kernmarkt Deutschland avancieren.

