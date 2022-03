VERBUND AG: VERBUND erwirbt 70% der Anteile an vier Wind- bzw. einer PV-Projektgesellschaft in Spanien mit einer Gesamtkapazität von 171 MW von Capital Energy Power Vortice S.L.U.

Die VERBUND AG gibt bekannt, 70% der Anteile an vier Windparks und einem PV-Park in Spanien, die seitens Capital Energy entwickelt werden, erworben zu haben. Die vier Wind- bzw. eine PV-Projektgesellschaften werden insgesamt eine Gesamtleistung von 171 MW aufweisen, wobei die vier Windparks über eine installierte Leistung in Höhe von 151 MW verfügen und der PV-Park über eine installierte Leistung von 20 MWp. Die Projekte befinden sich derzeit in Bau und werden schrittweise zwischen dem 2. Quartal 2022 und dem 1. Quartal 2023 in Betrieb gehen. Zusätzlich befinden sich drei PV-Hybridisierungsprojekte im Gesamtausmaß von 80 MW in Südspanien in Entwicklung. Über den Kaufpreis sowie weitere Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Verkäufer der Anteile ist Capital Energy Power Vortice S.L.U. ("CE"), eine 100%-Tochtergesellschaft der Capital Energy. Capital Energy ist einer der größten spanischen Projektentwickler im Renewables-Bereich. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und verfügt über eine langjährige Erfahrung bei der Entwicklung, Errichtung und dem Betrieb von Wind- und PV-Anlagen.

Die VERBUND-Strategie 2030 sieht ein signifikantes Wachstum im Bereich Photovoltaik und Windkraft vor, mit der Zielsetzung, dass bis 2030 rund 20-25 % der Gesamterzeugung aus Photovoltaik und Wind-Onshore erreicht werden. Nach dem erfolgten Markteinstieg in Spanien Ende November 2021 mit dem Projekt Illora stellt diese Transaktion einen weiteren wichtigen Schritt zur Erreichung dieses Zieles dar.

