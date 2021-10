DGAP-News: Vereinfachung Konzernstruktur: Squeeze-out Sport1 Medien AG und Erhöhung Anteil an Highlight Communications AG (deutsch)

Vereinfachung Konzernstruktur: Squeeze-out Sport1 Medien AG und Erhöhung Anteil an Highlight Communications AG

25.10.2021 / 07:00

Pressemitteilung

Pratteln, 25. Oktober 2021

Vereinfachung Konzernstruktur: Squeeze-out Sport1 Medien AG und Erhöhung Anteil an Highlight Communications AG

Die Highlight Communications AG, eine Gesellschaft der HLEE-Gruppe, hat die Vorbereitungen für einen aktienrechtlichen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der Sport1 Medien AG nahezu abgeschlossen. Über den Squeeze-out soll in einer Hauptversammlung der Sport1 Medien AG Beschluss gefasst werden, die voraussichtlich am 14. Dezember 2021 stattfinden wird. Die Highlight Communications AG, die derzeit bereits mit mehr als 95% am Grundkapital der Sport1 Medien AG beteiligt ist, wird mit dem Wirksamwerden des Squeeze-outs alleinige Aktionärin der Sport1 Medien AG werden. Dies wird zu einer weiteren Vereinfachung der Konzernstruktur beitragen.

In diesem Zusammenhang nutzt die Highlight Event and Entertainment AG auch Gelegenheiten, um ihren Anteil an der Highlight Communications AG zu erhöhen. Sie beabsichtigt deshalb, ein grösseres Aktienpaket an der Highlight Communications AG zu einem Preis von EUR 4.50 je Aktie von einem unabhängigen Dritten zu erwerben.

Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Investor Relations Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch http://www.hlee.ch

