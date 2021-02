DGAP-News: Vereinslotterie: Gegen das Vereinssterben (deutsch)

Vereinslotterie: Gegen das Vereinssterben

Vereinslotterie gegen das Vereinssterben

Wie die Kickers Emden mit einer Lotterie durch die Krise kommen

München/Emden, 2.Februar 2021: Was tun, wenn Zuschauereinnahmen wegen der Pandemie wegbrechen? Oberligist Kickers Emden hat in den letzten Monaten 4 große Lotterien aufgelegt. "GeMOINsam fur Emden" ist nicht nur finanziell ein Erfolg.

Für 32 Millionen Menschen in Deutschland sind die rund 600.000 eingetragenen Vereine eine "zweite Familie". Die Bandbreite reicht dabei von den klassischen Sportgemeinschaften für Fußball und Handball über soziokulturelle Zentren, Chöre und Selbsthilfegruppen bis hin zum abendlichen Bridge-Club. Egal in welchem Metier: Vereine haben schon länger Probleme, Nachwuchs anzuziehen, finanziell am Leben zu bleiben. Und jetzt beschleunigt Corona dies noch.

Gemeinsam mit der Vereinslotterie GmbH, www.vereinslotterie.de, startete der Oberligist die Lotterie "GeMOINsam fur Emden" und verdient damit nicht nur Geld, sondern bringt sich auch erfolgreich ins Gesprach. Vier Runden wurden bereits gespielt und die Lose komplett verkauft. Dazu Marc Maslaton: "Der Wirtschaftsbeirat der Kickers Emden war sehr agil und schnell. Normalerweise braucht es ein halbes Jahr, bis ein Verein zu entsprechenden Entscheidungen kommt. Emden brauchte circa sechs Wochen." 70.000 Euro erloste der Oberligist dadurch. Maslatons Vereinslotterie agierte als Berater und Helfer fur die Kickers, kummerte sich um das detaillierte Konzept und die Durchfuhrung der Lotterie. Dabei hat die Vereinslotterie auch die online Marketing tools zu Verfügung gestellt. Den Aufwand bezahlte der Klub wiederum aus den Lotterieeinnahmen.

Die Vereinslotterie will nachhaltig unterstützen und den Vereinen zusammen mit lokalen Unterstützern dauerhafte Einnahmen generieren helfen.

Über Vereinslotterie

Damit ein Verein effektive Jugendarbeit leisten und seinen Mitgliedern ein attraktives Angebot zur Verfügung stellen kann, benötigt er neben aktivem Engagement vor allem eine solide Finanzierung. Eine Möglichkeit, die sich hierbei immer größerer Beliebtheit erfreut, ist die Lotterie. Damit können mit verhältnismäßig überschaubarem Aufwand rentable Gewinne erzielt und Ausgaben gedeckt werden. Die Vereinslotterie, www.vereinslotterie.de, wurde 2019 gegründet und bietet Vereinen seitdem die Möglichkeit, unkompliziert Lotterien zu ihrer Finanzierung durchzuführen.

Die Vereinslotterie ist eine im Handelsregister München (München HRB 248714) eingetragen GmbH mit dem Gesellschaftszweck Lotterien für Vereine im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durchzuführen.

