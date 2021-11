DGAP-News: VERIANOS SE mit Sonderausschüttung an Fondsinvestoren des Small & Mid Cap Immobilienfonds 1 (deutsch)

VERIANOS SE mit Sonderausschüttung an Fondsinvestoren des Small & Mid Cap Immobilienfonds 1

^ DGAP-News: VERIANOS SE / Schlagwort(e): Ausschüttungen/Immobilien VERIANOS SE mit Sonderausschüttung an Fondsinvestoren des Small & Mid Cap Immobilienfonds 1

04.11.2021 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VERIANOS SE mit Sonderausschüttung an Fondsinvestoren des Small & Mid Cap Immobilienfonds 1

* Multiple der Sonderausschüttung von 1,25x des eingezahlten Eigenkapitals an Fondsinvestoren nach Refinanzierung des Bestandsportfolios

* Gesamte Ausschüttungen seit Fondsauflage bei 1,9x des Eigenkapitals, finale Ausschüttung 2022 erwartet

Köln, 4. November 2021 - Die VERIANOS SE ( ISIN: DE000A0Z2Y48 ) hat für den von ihr initiierten Small & Mid Cap Immobilienfonds 1 eine Sonderausschüttung an die Investoren mit einem Multiple von 1,25x des eingezahlten Eigenkapitals vorgenommen. Dem vorausgegangen war die Refinanzierung der im Fonds befindlichen Immobilien auf Basis der nach Repositionierung deutlich gesteigerten Marktwerte. Damit erhöhte sich das Multiple der getätigten Ausschüttungen auf über 1,9x des eingezahlten Eigenkapitals seit der Fondsauflage.

Tobias Bodamer, Managing Partner der VERIANOS SE: "Die Grundlage dieser Ausschüttung waren nicht zuletzt die Vermietungserfolge, die wir in den vergangenen 18 Monaten realisieren konnten. Es ist uns sehr wichtig, durch regelmäßige Dividenden an unsere Investoren das eingezahlte Eigenkapital frühzeitig zurückzuführen. Nach Veräußerung der noch im Fonds verbliebenen Immobilien planen wir im kommenden Jahr eine finale Ausschüttung mit einem Multiple von dann in Summe rund 3x des eingezahlten Eigenkapitals - innerhalb von 6,5 Jahren seit Auflage. Auch in Zukunft werden wir durch diszipliniertes Einkaufsverhalten, aktives Asset Management und renditeoptimierte Haltedauern unter Sicherung des Kapitaleinsatzes an attraktiven Renditen für unsere Investoren arbeiten."

Derzeit befindet sich VERIANOS auf der Zielgeraden der Kapitaleinwerbung des VERIANOS European Opportunities Fund, der in kleine bis mittelgroße Immobilien mit attraktivem Wertsteigerungspotenzial in Europa investiert. Das Seed Portfolio des Fonds, bestehend aus sieben voll vermieteten Gewerbeimmobilien in Barcelona und Valencia, wurde in einem unabhängigen Marktwertgutachten bereits deutlich oberhalb der Kaufpreise bewertet. VERIANOS plant, mit sorgfältig ausgewählten Investments an den starken historischen Track Record anzuknüpfen und beteiligt sich an den aufgelegten Fonds regelmäßig mit einem signifikanten Co-Investment.

Über VERIANOS VERIANOS ist ein Real Estate Private Equity Unternehmen, das gemeinsam mit langfristig orientierten, privaten Investoren Immobilien mit hohem Wertschöpfungspotential in Europa erwirbt. Dabei fokussiert sich VERIANOS auf Impact und Value Investments im Small- & Mid-Cap Segment (Einzel-Objektvolumina zwischen EUR 2 und 25 Mio.).

Kontakt: VERIANOS SE Tobias Bodamer T +49 69 69 768 88 100 Mail: ir@verianos.com

Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG Martin Grünter, Frederic Hilke T +49 221 9140 970 Mail: verianos@ir-on.com

04.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: VERIANOS SE Gürzenichstraße 21 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 221 20046100 Fax: +49 221 20046140 E-Mail: ir@verianos.com Internet: www.verianos.com

ISIN: DE000A0Z2Y48

WKN: A0Z2Y4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart EQS News ID: 1245821

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1245821 04.11.2021

°