DGAP-News: Verkauf der Division Fenster vollzogen (deutsch)

Verkauf der Division Fenster vollzogen

01.09.2021 / 07:00

Arbon, 1. September 2021 - Der Vollzug des am 5. Januar 2021 angekündigten Verkaufs der Division Fenster an die dänische DOVISTA Gruppe ist gestern, am 31. August 2021, erfolgt, nachdem sämtliche zuständigen Wettbewerbsbehörden ihre Zustimmung gegeben haben.

Ein beträchtlicher Teil des Verkaufserlöses von rund CHF 345 Mio. wurde und wird zur weiteren Steigerung des profitablen Wachstums verwendet, indem die beiden verbleibenden Divisionen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) und Türen beschleunigt weiterentwickelt und gestärkt werden, vor allem organisch wie auch mittels gezielter Akquisitionen. Verschiedene strategische Initiativen sind bereits in Prüfung und Umsetzung. Zusätzlich soll ein Teil des Verkaufserlöses zur Optimierung der Bilanzstruktur verwendet werden.

Kontakt Fabienne Zürcher Head Corporate Communications & Investor Relations

