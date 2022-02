DGAP-News: VIB Vermögen AG startet Vermarktung des Entwicklungsprojekts &

VIB Vermögen AG startet Vermarktung des Entwicklungsprojekts „NEXT HORIZON' mit rund 79.000 m² Gewerbefläche in Erding

VIB Vermögen AG startet Vermarktung des Entwicklungsprojekts "NEXT HORIZON" mit rund 79.000 m² Gewerbefläche in Erding

Neuburg/Donau, 15. Februar 2022 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, konnte im vergangenen Jahr das Baurecht für das hochattraktive Grundstück mit einer Größe von rund 215.000 m² in Erding erwirken. Exklusiv mit CBRE erfolgt nun der Startschuss für die Vermarktung der Flächen.

Das Grundstück verfügt über einen guten Zugang zu verschiedenen Autobahnen, der Flughafen München ist in rund 15 Minuten erreichbar. Auf dem Grundstück ist die Errichtung von rund 79.000 m² vermietbarer Fläche geplant. Die Gewerbeflächen eignen sich für unterschiedlichste Nutzungen. So sind zwei Bürogebäude mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 15.700 m² vorgesehen sowie sechs Baufelder mit Gebäudeflächen von 2.100 bis 30.300 m². Mit NEXT HORIZON wird ein Areal geschaffen, das zu 100% an die individuellen Bedürfnisse jedes Nutzers angepasst werden kann. Die Objekte werden nach den Vorgaben errichtet werden, die für die Erreichung des DGNB Gold Nachhaltigkeitszertifikats erforderlich sind, das die VIB in der Vergangenheit für mehrere ihrer eigenentwickelten Immobilien erhalten hat. Den Anforderungen hinsichtlich Elektromobilität wird das Unternehmen durch die Errichtung eines Parkhauses, das über ein Stufenkonzept für die Einrichtung von Elektro-Ladesäulen verfügt, gerecht.

Die Projektentwicklung NEXT HORIZON eröffnet neue bauliche Perspektiven und setzt die Reihe an vielbeachteten Logistikimmobilien des führenden deutschen Projektentwicklers VIB Vermögen fort. Dazu zählen etwa das doppelstöckige Leuchtturmprojekt im Ingolstädter Interpark, dessen Gebäudenutzfläche von rund 115.000 m2 seit Dezember 2020 langfristig an Audi und VW vermietet ist. Ebenfalls als Eigenentwicklung mit namhaften Mietern umgesetzt, wurde ein Verteilzentrum bei Augsburg, das langfristig von Amazon genutzt wird.

"Die Gegebenheiten in Erding bieten für uns sehr große Chancen, eine sehr breite Zielgruppe anzusprechen. Für lokale oder überregionale Mittelständler über Globalplayer aus den Bereichen Life-Science, E-Mobility, Produktion, Maschinenbau, BioTech oder Forschung und Entwicklung können wir attraktive, moderne und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Flächen anbieten," erläutert Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG.

Ausführliche Informationen über das Projekt sind unter https://next-horizon.exclusively-by-cbre.com/ zu finden.

Profil der VIB Vermögen AG

Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

