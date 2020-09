DGAP-News: VIB Vermögen errichtet Logistikimmobilie mit rund 9.400 m² für e-commerce in Eslarn (deutsch)

VIB Vermögen errichtet Logistikimmobilie mit rund 9.400 m² für e-commerce in Eslarn

Corporate News

VIB Vermögen errichtet Logistikimmobilie mit rund 9.400 m² für e-commerce in Eslarn

Neuburg/Donau, 16.09.2020 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, vergrößert ihr Immobilienportfolio mit der Eigenentwicklung eines Logistikobjekts im Gewerbegebiet Zankeltrad in Eslarn bei Waidhaus an der tschechischen Grenze.

Parallel mit dem Erwerb des Grundstücks, das über eine Größe von ca. 22.000 Quadratmetern verfügt, konnte der Mietvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren mit der Firma Tech Data GmbH & Co. KG abgeschlossen werden. Beim Mieter handelt es sich um einen der weltweit größten Distributoren vom Technologieprodukten, Services und Lösungen. Am Standort Eslarn wird er ein Retourencenter im e-commerce-Business betreiben. Das Objekt hat nach Fertigstellung, die bis April 2021 geplant ist, eine vermietbare Fläche von rund 9.400 Quadratmetern, die sich in Hallen- und Büroflächen aufteilen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Projektentwicklung für Tech Data ein mulitfunktionales Gebäude für das Retourenmanagement errichten können, das die Basis für eine langfristige Geschäftsbeziehung bildet", erläutert der Vorstandsvorsitzende der VIB Vermögen AG Martin Pfandzelter.

Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

