DGAP-News: Villeroy & Boch AG: Anhaltend gute Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022 (deutsch)

Villeroy & Boch AG: Anhaltend gute Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022

Presseinformation Mettlach, 22. April 2022

Zwischenbericht zum ersten Quartal 2022

Anhaltend gute Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022

- Konzernumsatz um 11,3 % auf 248,5 Mio. EUR gesteigert

- Konzernergebnis (EBIT) mit 20,4 Mio. EUR um 9,7 % über Vorjahr

- Umsatz- und Ergebnisprognose trotz zunehmender Risiken für das Gesamtjahr 2022 bestätigt

Konzernumsatz: 248,5 Mio. EUR Im ersten Quartal 2022 erzielte der Villeroy & Boch-Konzern einen Umsatz (inkl. Lizenzerlöse) in Höhe von 248,5 Mio. EUR und lag damit um 25,2 Mio. EUR bzw. 11,3 % über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Konzern profitiert weiterhin verstärkt vom anhaltenden Trend zur Renovierung und Neuausstattung von Haus und Bad sowie der Verschönerung des eigenen Wohnumfelds. Auf kursbereinigter Basis, das heißt gerechnet zu Währungskursen des Vorjahres, wurde ein Umsatzzuwachs von 10,0 % erzielt. Die Auftragseingänge des ersten Quartals 2022 führten im Vergleich zum 31. Dezember 2021 zu einer Erhöhung des Auftragsbestands um 29,4 Mio. EUR auf 216,2 Mio. EUR. Davon entfielen 177,2 Mio. EUR (31.12.2021: 165,1 Mio. EUR) auf den Unternehmensbereich Bad und Wellness und 39,0 Mio. EUR (31.12.2021: 21,7 Mio. EUR) auf den Unternehmensbereich Dining & Lifestyle.

EBIT: 20,4 Mio. EUR Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich im ersten Quartal 2022 vor allem durch die Umsatzsteigerung in beiden Unternehmensbereichen auf insgesamt 20,4 Mio. EUR (Vorjahr: 18,6 Mio. EUR).

Entwicklung in den Unternehmensbereichen Der Unternehmensbereich Bad und Wellness erzielte im ersten Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 172,1 Mio. EUR (Vorjahr: 159,3 Mio. EUR) und lag damit um 8,1 % über dem Vorjahr. Dabei wurde in allen Geschäftsfeldern ein Umsatzwachstum erzielt. Der Umsatzanstieg in Höhe von 12,8 Mio. EUR zeigte sich hauptsächlich im Geschäftsfeld Sanitärkeramik (+6,4 Mio. EUR) sowie im Geschäftsfeld Armaturen (+3,0 Mio. EUR). Der Unternehmensbereich Bad und Wellness startete das erste Quartal 2022 vor allem aufgrund der Umsatzentwicklung mit einem operativen Gewinn (EBIT) von 17,7 Mio. EUR (Vorjahr: 16,6 Mio. EUR), wobei die derzeit hohen Einkaufspreissteigerungen nur teilweise durch Rationalisierung und Einsparmaßnahmen kompensiert werden konnten. Der Unternehmensbereich Dining & Lifestyle erzielte im ersten Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 75,5 Mio. EUR und lag um 19,1 % über dem Vorjahr (63,3 Mio. EUR). Im ersten Quartal 2022 konnte in fast allen Vertriebskanälen ein Umsatzwachstum erzielt werden. Dies zeigt sich vor allem im Umsatz mit den eigenen Einzelhandelsgeschäften (+7,7 Mio. EUR). Insgesamt beruhte diese gute Umsatzentwicklung auf einer erfolgreichen Umstellung des Geschäftsmodells, einer erfolgreichen Sortimentspolitik, einer Ausweitung der Kommunikationsstrategie ("Liebe Deine Zeit"-Kampagne) sowie der verstärkten Digitalisierung in den Bereichen Marketing und Vertrieb. Der Unternehmensbereich Dining & Lifestyle schloss mit einem operativen Ergebnis (EBIT) von 2,7 Mio. EUR ab und lag vor allem aufgrund der erfreulichen Umsatzentwicklung um 0,7 Mio. EUR über dem Vorjahr.

Investitionen Im ersten Quartal 2022 wurden Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen in Höhe von 5,1 Mio. EUR getätigt (Vorjahr: 3,7 Mio. EUR). Davon entfielen 3,5 Mio. EUR auf den Unternehmensbereich Bad und Wellness sowie 1,6 Mio. EUR auf den Unternehmensbereich Dining & Lifestyle. Im Unternehmensbereich Bad und Wellness wurde insbesondere in die Glasierlinien der Keramikwerke in Ungarn und Rumänien investiert und es wurden neue Badewannen-Formen in Belgien angeschafft. Im Unternehmensbereich Dining & Lifestyle wurde im Wesentlichen in den Erhalt und die Modernisierung der Produktionsanlagen in Merzig und Torgau, in Neuanschaffungen von Presswerkzeugen sowie in die Modernisierung der eigenen Einzelhandelsgeschäfte investiert.

Ausblick für das Gesamtjahr 2022 Das erwartete Weltwirtschaftswachstum wird durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs gebremst. Die Länge und das Ausmaß der Kriegshandlungen sind derzeit nicht abzusehen. Die damit einhergehende Unsicherheit sowie aktuell steigende Inflation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie vor allem in China erschweren die Prognose für die Weltkonjunktur.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat daher seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft für das Jahr 2022 im April wegen der Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf 3,6 % abgesenkt.

Besorgt ist der Vorstand der Villeroy & Boch AG insbesondere hinsichtlich der Risiken in der Energieversorgung und den gestiegenen Energiepreisen. So sieht sich der Villeroy & Boch-Konzern derzeit mit außerordentlichen Steigerungen bei Gas- und Stromkosten sowie in den Bereichen Frachten, Verpackung als auch bei Rohstoffpreisen konfrontiert. Da die hieraus resultierenden Preissteigerungsrisiken nur teilweise durch Sicherungs- und Einspar-Maßnahmen kompensiert werden können, musste im ersten Quartal bereits eine Preisanpassung vorgenommen werden. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass je nach weiterer Entwicklung zusätzliche Kostensteigerungen an die Kund:innen weitergegeben werden müssen.

Trotz dieser unsicheren Rahmenbedingungen ist der Vorstand der Villeroy & Boch AG aufgrund des Geschäftsverlaufs der ersten drei Monate und der gestiegenen Auftragseingänge zuversichtlich, den Prognoserahmen für Umsatz, Ergebnis und operative Nettovermögensrendite für das Gesamtjahr 2022 erreichen zu können. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich die weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg noch deutlicher auf die Konjunktur im Baugewerbe und das zukünftige Konsumverhalten der privaten Haushalte und somit auch negativ auf die Entwicklung des Villeroy & Boch-Konzerns im zweiten Halbjahr 2022 auswirken kann.

Den vollständigen Zwischenbericht zum Download finden Sie unter: http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen.html

Bei Rückfragen: Katrin May Head of PR Tel: +49 (6864) 81-2714 E-Mail: may.katrin@villeroy-boch.com

Anabell Westrich Manager Corporate Communications Tel: +49 (6864) 81-1338 E-Mail: westrich.anabell@villeroy-boch.com

