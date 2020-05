DGAP-News: Viscom AG: Terminliche Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie (deutsch)

Viscom AG: Terminliche Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie

Hannover, 8. Mai 2020 - Die Viscom AG ( ISIN DE0007846867 ), europäischer Marktführer für automatische optische Inspektionssysteme in der Elektronikindustrie, verschiebt die ordentliche Hauptversammlung, welche ursprünglich für den 9. Juni 2020 geplant war, auf den 4. August 2020.

Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie haben Vorstand und Aufsichtsrat der Viscom AG entschieden, die diesjährige Hauptversammlung auf den 4. August 2020 zu verschieben und virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten auszurichten, denn der Schutz der Gesundheit von Aktionären, Mitarbeitern und Dienstleistern hat für den Konzern oberste Priorität. Dies steht auch im Einklang mit den bestehenden Kontaktbeschränkungen und dem daraus folgenden Verbot von Großveranstaltungen im Bundesland Niedersachsen, welche bis mindestens 31. August 2020 gelten sollen.

Die virtuelle Hauptversammlung wird gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz) für angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte vollständig in Bild und Ton übertragen, die Stimmrechtsausübung der Aktionäre insbesondere auch über elektronische Kommunikation (Briefwahl oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung ermöglicht, den Aktionären wird eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt und die Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können über elektronische Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären.

Da die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung auf der Grundlage des COVID-19-Gesetzes zu einigen Modifikationen beim Ablauf der Versammlung sowie der Ausübung der Aktionärsrechte führt, bitten wir unsere Aktionäre um besondere Beachtung der in der Einberufung veröffentlichten Hinweise zur Möglichkeit der Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton, zur Ausübung des Stimmrechts und des Fragerechts sowie weiterer Aktionärsrechte. Die Einberufung zur Hauptversammlung 2020 der Viscom AG mit weiteren Einzelheiten wird spätestens am 26. Juni 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

