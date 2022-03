DGAP-News: Vita 34 stellt mit Vorstandsumbau Weichen für beschleunigtes Wachstum in neuen Geschäftsfeldern (deutsch)

Vita 34 stellt mit Vorstandsumbau Weichen für beschleunigtes Wachstum in neuen Geschäftsfeldern

Vita 34 stellt mit Vorstandsumbau Weichen für beschleunigtes Wachstum in neuen Geschäftsfeldern

- PBKM CEO Jakub Baran übernimmt Amt des Vorstandsvorsitzenden von Dr. Wolfgang Knirsch - Tomasz Baran, Vorstandmitglied von PBKM, wird auf neu geschaffene Position des Chief Commercial Officer (CCO) in den Vorstand der Vita 34 AG berufen

Leipzig, 18. März 2022 - Die Vita 34 AG ( ISIN: DE000A0BL849 ; WKN: A0BL84), die führende Zellbank Europas, stellt mit einem umfangreichen Umbau ihres Vorstands die Weichen für ein beschleunigtes Wachstum im Kerngeschäft und beschleunigt die Entwicklung in ihren neuen Geschäftsfeldern zellbasierte Arzneimittel / Viral Vectors-Produktion (CDMO) und Zelltherapien (CAR-T Therapien).

Mit Wirkung zum 22. März 2022 ist Herr Jakub Baran in den Vorstand der Vita 34 AG berufen worden. Er ist einer Gründer und der Vorstandsvorsitzender der im vergangenen Jahr übernommenen polnischen PBKM und war somit maßgeblich am Aufbau der ehemals führenden europäischen Stammzellbank beteiligt. Er übernimmt das Amt des Vorstandsvorsitzenden von Herrn Dr. Wolfgang Knirsch, der damit im besten beiderseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand und der Gesellschaft ausscheidet. "Dr. Wolfgang Knirsch hat den Erfolg von Vita 34 in wesentlichem Umfang geprägt und die Gesellschaft zu neuer Größe und Effizienz geführt. Für diese Leistung möchten wir ihm unseren Respekt wie auch gleichzeitig unseren Dank ausdrücken", unterstreicht Dr. Alexander Granderath, Aufsichtsratsvorsitzender der Vita 34 AG. "Mit Jakub Baran als neuem CEO läuten wir eine neue Ära in der Wachstums-Story der Gesellschaft ein. Auf dem cashflow-starken Fundament des Zell-Bankings werden wir uns mit unserer über Jahre gewonnen Expertise in den Zukunftsmärkten der Zellproduktion und der Zelltherapien zügig etablieren und beschleunigt weiterwachsen."

Ferner wird der Vorstand der Vita 34 AG um die neu geschaffene Position des Chief Commercial Officer (CCO) erweitert, mit der zukünftig ein besonderer Fokus auf die Entwicklung der Vertriebs- und Marketingstrategie der neu geschaffenen Produktbereiche sowie strategisches Business Development gelegt wird. Für das Amt des CCO wurde, ebenfalls zum 22. März 2022, Herr Tomasz Baran in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Auch er ist seit 2010 Vorstandsmitglied der polnischen PBKM und hat in seiner Funktion umfangreiche Vertriebs- und Marketingstrategien für die Ansprache von Neu- und Bestandskunden des Unternehmens entwickelt. "Vita 34 tritt aktuell in neue Märkte ein, die gerade erst am Entstehen sind, aber schon heute rasant wachsen", erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Alexander Granderath. "Es ist daher strategisch mehr als sinnvoll, einen klaren Akzent im Vorstand auf Kundengewinnung und Business Development zu legen. Tomasz Baran bringt genau die Erfahrung aus seiner Vorstandsarbeit für PBKM mit, die nun Vita 34 benötigt, um optimal vom enormen Momentum der Branche zu profitieren".

Weitere Informationen zur Vita 34 AG, ihren Tochtergesellschaften und ihrem Dienstleistungsangebot stehen unter www.vita34.de zur Verfügung.

Kontakt: Ingo Middelmenne Investor Relations Vita 34 AG Telefon: +49 (0341) 48792 - 0 Mobil: +49 (0174) 9091190 E-Mail: ingo.middelmenne@vita34.de

Unternehmensprofil

Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute mit Abstand die führende Zellbank Europas und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und sonstigem postnatalen Gewebe an. Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut sowie von aus Fettgewebe gewonnenen Stammzellen anzubieten. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden bei Temperaturen um minus 190 Grad Celsius am Leben erhalten. Rund 700.000 Kunden aus mehr als 30 Ländern haben bereits mit mehr als 850.000 Einheiten eingelagerter biologischer Materialien bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vita 34 AG Deutscher Platz 5a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49(0341)48792-40 Fax: +49(0341)48792-39 E-Mail: ir@vita34.de Internet: www.vita34.de

ISIN: DE000A0BL849

WKN: A0BL84 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1306889

