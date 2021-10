DGAP-News: Vodasun erhält weiteres Wachstumskapital (deutsch)

Vodasun erhält weiteres Wachstumskapital

Die Vodasun Gruppe aus München erhöht einen bestehenden Zwischenfinanzierungsrahmen auf EUR 9 Mio. und stellt damit die Weichen für das weitere Wachstum im PV-Dachanlagenmarkt. Erst im November 2020 wurde die revolvierende Linie von EUR 5,5 auf 7,5 Mio. erweitert, nun wird sie ein weiteres Mal aufgestockt. Capcora begleitet das Unternehmen als Financial Advisor bereits seit über zwei Jahren auf seinem Wachstumskurs.

Mit Einführung des EEG 2021 wurde die Einspeisevergütung (ohne Ausschreibungspflicht) für PV-Dachanlagen in Deutschland für Projekte mit einer Leistung von bis zu 300 kWp (zuvor 750 kWp) limitiert. Gleichzeitig wurde mit der Gesetzesnovelle ein neuer Ausschreibungstopf eigens für Dachprojekte eingeführt - zuvor mussten größere Dachanlagen noch gegen kosteneffizientere Freiflächen bei den Auktionen in den Wettbewerb gehen. Diese neue Konstellation ermöglicht neue Chancen für Dachentwickler wie Vodasun.

Mit der Erhöhung der Kreditlinie stellt sich Vodasun auf die Marktveränderungen ein. Ausschreibungsprojekte können zum einen nun größer geplant werden, was den Finanzierungsbedarf pro Projekt erhöht. Andererseits müssen die Anlagen innerhalb von nur 12 Monaten realisiert werden, was eine schnelle Umsetzung der Finanzierung erforderlich macht.

"Allein im Jahr 2022 werden 2.300 MW Leistung im Dachanlagenbereich ausgeschrieben. Das stellt uns vor eine noch die dagewesene Chance. Gleichzeitig können wir aufgrund der Optimierung unserer Finanzierungskanäle auch weiterhin den Markt für kleine Anlagen bis zu 300 kWp bespielen.", so Jakob Katzendobler, Inhaber der Vodasun Gruppe.

Über Vodasun: Seit 2009 plant, baut und betreibt Vodasun schlüsselfertige Photovoltaik-Anlagen in ganz Deutschland. Das Leistungsspektrum reicht von Einfamilienhäusern bis zu komplexen Großprojekten mit installierten Leistungen im Megawatt-Bereich. Die Vodasun Gruppe ist unterteilt in drei Gesellschaften: Vodasun Akquise und Vertriebs GmbH entwickelt und veräußert die PV-Projekte an private und institutionelle Investoren, die Vodasun Construction ist als Generalunternehmer verantwortlich für die schlüsselfertige Errichtung und die Vodastrom übernimmt anschließend die kaufmännische und technische Betriebsführung der Anlagen. Durch bestes Engineering und den Einsatz qualitativ hochwertiger Komponenten werden der Ertrag und die Langlebigkeit der Anlagen gesichert. www.vodasun.de

Über Capcora: Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory). www.capcora.com

