DGAP-News: Vonovia SE: Impfstart bei Vonovia - am ersten Tag wurden rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bochum geimpft (deutsch)

Impfstart bei Vonovia - am ersten Tag wurden rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bochum geimpft

- In der kommenden Woche sollen in Bochum an drei Tagen je etwa 100 Angestellte geimpft werden

- Auch in anderen Regionen wurde die Infrastruktur für das Impfen der Belegschaft geschaffen

- Hohe Impfbereitschaft bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Bochum, 10. Juni 2021 - In der Firmenzentrale des Bochumer Wohnungsunternehmens Vonovia startete heute die Impfkampagne für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In einer ersten Lieferung wurden über die betriebsärztlichen Dienste B.A.D und den TÜV rund 1.000 Impfdosen zur Verfügung gestellt. Von diesen wurden bereits am ersten Tag 80 Einheiten verabreicht, zunächst an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt.

"Seit Beginn der Pandemie tun wir bei Vonovia alles dafür, um unsere Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Das Impfen über den medizinischen Dienst ist ein weiterer wichtiger Baustein auf dem Weg in die Normalität. Daher freue ich mich sehr, dass wir nun starten und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Angebot machen können", sagt CEO Rolf Buch zum Start der Impfkampagne. Wie viele andere Unternehmen hofft Vonovia, dass den Betriebsärztinnen und -ärzten zeitnah weitere Impfdosen durch die Bundesregierung zur Verfügung gestellt werden.

Priorisierte Gruppen und Zufallsgenerator Vonovia ist schon länger auf die unternehmenseigene Impfkampagne durch die Betriebsärztinnen und -ärzte vorbereitet. Bereits im März wurde im Betriebsrestaurant des Unternehmens eine Teststraße zum Schutz der Belegschaft eingerichtet. Diese wurde nun innerhalb kürzester Zeit für die Corona-Schutzimpfungen umfunktioniert. In anderen Regionen wurde die Infrastruktur für die Belegschaft in den Gesundheitszentren der betriebsärztlichen Dienste und Impfstationen in Vonovia-Räumlichkeiten vor Ort bereitgestellt.

Zunächst werden Angestellte geimpft, die in ihrer Tätigkeit direkten Kundenkontakt haben. Unter Berücksichtigung der ausgeübten Tätigkeit können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auf der eigens dafür entwickelten Plattform für einen Impftermin anmelden. Solange die Nachfrage noch das Angebot übersteigt, kommt ein Zufallsgenerator zum Einsatz, der die Reihenfolge bestimmt.

Die ersten Angestellten sind froh, ihre Schutzimpfung erhalten zu haben: "Ich habe mich schon länger um einen Termin außerhalb des Unternehmens bemüht und bin glücklich, nun die Erstimpfung bekommen zu haben. Es fühlt sich gut an, jetzt besser geschützt zu sein und das normale Leben ein Stück weit wiederzubekommen. Es ist gut zu wissen, dass der Arbeitgeber sich für die Angestellten einsetzt", sagt Uwe Heinemann aus dem Wohnumfeld bei Vonovia. Bis ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, um der gesamten Belegschaft ein Impfangebot zu machen, empfiehlt Vonovia den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich auch anderweitig bei den Hausärzten und Impfzentren um einen Termin zu bemühen. Eine Impfpflicht seitens des Unternehmens gibt es nicht.

Bildunterschrift: Erfolgreicher Impfstart bei Vonovia. Am ersten Tag wurden 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale in Bochum geimpft. Auch Michael Werner vom Wohnumfeld Service hat eine Impfung erhalten.

Über Vonovia

Vonovia bietet rund einer Million Menschen in Deutschland ein Zuhause. Das Wohnungsunternehmen steht mitten in der Gesellschaft, deshalb haben die Aktivitäten von Vonovia niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch eine gesellschaftliche Perspektive. Vonovia beteiligt sich daran, Antworten auf die aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu finden. Das Unternehmen setzt sich ein für mehr Klimaschutz, mehr altersgerechte Wohnungen und für ein gutes Zusammenleben in den Quartieren. In Kooperation mit sozialen Trägern und den Bezirken unterstützt Vonovia soziale und kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. Zudem beteiligt sich Vonovia an der im Moment besonders wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe: dem Bau neuer Wohnungen.

Im Mittelpunkt des Handelns stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse. Vor Ort kümmern sich Objektbetreuer und eigene Handwerker um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen schnellen und zuverlässigen Service. Zudem investiert Vonovia großzügig in die Instandhaltung der Gebäude und entwickelt wohnungsnahe Dienstleistungen für mehr Lebensqualität. Für Fragen im Zusammenhang mit Mietverträgen und Nebenkostenabrechnungen ist der zentrale Kundenservice über eine regionale Telefonnummer, per E-Mail, Fax, App oder postalisch erreichbar.

Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter, Vorstandsvorsitzender ist Rolf Buch.

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1

SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

