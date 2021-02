DGAP-News: Vonovia SE: Kooperation für bezahlbaren Wohnraum - Vonovia und Deutsche Bahn ziehen positive Zwischenbilanz (deutsch)

Vonovia SE: Kooperation für bezahlbaren Wohnraum - Vonovia und Deutsche Bahn ziehen positive Zwischenbilanz

^ DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Kooperation Vonovia SE: Kooperation für bezahlbaren Wohnraum - Vonovia und Deutsche Bahn ziehen positive Zwischenbilanz (News mit Zusatzmaterial)

03.02.2021 / 09:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Kooperation für bezahlbaren Wohnraum: Vonovia und Deutsche Bahn ziehen positive Zwischenbilanz

- 122 neue Mietverhältnisse zwischen Vonovia und Bahn-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern im Jahr 2020

- Lokführer, Ingenieure, Zugbegleiter - Anfragen von mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

- Arnd Fittkau (CRO): "Wir sind sehr zufrieden, dass unser gemeinsames Angebot auf eine solch große Resonanz bei den Beschäftigten der Bahn trifft"

Bochum, 03. Februar 2021. Nach rund einem Jahr ziehen Vonovia und Deutsche Bahn (DB) eine positive Zwischenbilanz der im letzten Jahr unterzeichneten Kooperationsvereinbarung. Innerhalb der ersten zwölf Monate haben so - trotz der Besonderheiten durch die Corona-Pandemie - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn 122 Mietverträge mit dem Bochumer Wohnungsunternehmen unterschrieben.

Die beiden Unternehmen hatten Anfang 2020 ihre Kooperation vereinbart. Dank der Zusammenarbeit erhalten DB-Beschäftigte vereinfacht einen Besichtigungstermin bzw. eine freie Wohnung aus dem Bestand von Vonovia. Vonovia bietet freie Wohnungen dabei kautionsfrei auf der DB-eigenen digitalen Wohnungsbörse an. Mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn haben sich wegen ihrer Wohnungssuche bei Vonovia gemeldet. Die meisten Mietverträge verzeichnen die Städte Berlin (22), Hamburg (14), Hannover (9) und Frankfurt am Main (8).

"Wir sind sehr zufrieden, dass unser gemeinsames Angebot auf eine solch große Resonanz bei den Beschäftigten der Bahn trifft", konstatiert Vonovia Vorstand Arnd Fittkau. "Gerade in Ballungsgebieten wie Berlin und Hamburg haben es Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen häufig besonders schwer, eine schöne und bezahlbare Wohnung zu finden. Darum freut es uns besonders, dass wir mit der Kooperation helfen können."

Auch die Deutsche Bahn bewertet die bisherige Kooperation positiv. "Die Zusammenarbeit mit Vonovia ist gut angelaufen, und wir sind mit dem Zwischenergebnis nach einem Jahr sehr zufrieden. Daran möchten wir jetzt gemeinsam anknüpfen", sagt Martin Seiler, Personalvorstand der Deutschen Bahn.

Die Partnerschaft zwischen Vonovia und Deutsche Bahn ist Teil der Bemühungen der DB, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leichteren Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu bieten. Im Rahmen der sogenannten Wohnungsoffensive möchte die Bahn sowohl Lösungen für temporäre Wohnmöglichkeiten als auch für langfristiges Wohnen für ihre Beschäftigten schaffen. Vonovia verfügt deutschlandweit über knapp 354.000 Wohnungen. 2020 hat das Unternehmen mehr als 33.600 neue Mietverträge geschlossen.

Über Vonovia

Vonovia bietet rund einer Million Menschen in Deutschland ein Zuhause. Das Wohnungsunternehmen steht mitten in der Gesellschaft, deshalb haben die Aktivitäten von Vonovia niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch eine gesellschaftliche Perspektive. Vonovia beteiligt sich daran, Antworten auf die aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu finden. Das Unternehmen setzt sich ein für mehr Klimaschutz, mehr altersgerechte Wohnungen und für ein gutes Zusammenleben in den Quartieren. In Kooperation mit sozialen Trägern und den Bezirken unterstützt Vonovia soziale und kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. Zudem beteiligt sich Vonovia an der im Moment besonders wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe: dem Bau neuer Wohnungen.

Im Mittelpunkt des Handelns stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse. Vor Ort kümmern sich Objektbetreuer und eigene Handwerker um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen schnellen und zuverlässigen Service. Zudem investiert Vonovia großzügig in die Instandhaltung der Gebäude und entwickelt wohnungsnahe Dienstleistungen für mehr Lebensqualität. Über Mietverträge und Nebenkostenabrechnungen können sich Mieter in der Kunden-App "Mein Vonovia" informieren.

Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter, Vorstandsvorsitzender ist Rolf Buch.

Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879 Verwaltung der Vonovia

SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=41289f183a76037b1c47832e97933400 Dateibeschreibung: Vonovia und Deutsche Bahn ziehen positive Zwischenbilanz ihrer Kooperation_PI_03022021

03.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vonovia SE Universitätsstraße 133 44803 Bochum Deutschland Telefon: +49 234 314 1609 Fax: +49 234 314 2995 E-Mail: investorrelations@vonovia.de Internet: www.vonovia.de

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1165377

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1165377 03.02.2021

°