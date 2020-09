DGAP-News: Vonovia SE: Vonovia SE steigt in Europas führenden Index EURO STOXX 50 auf (deutsch)

Vonovia SE: Vonovia SE steigt in Europas führenden Index EURO STOXX 50 auf

Vonovia SE steigt in Europas führenden Index EURO STOXX 50 auf

- Aufnahme unterstreicht erfolgreiche, nachhaltige Entwicklung von Vonovia seit dem Börsengang in 2013.

- Vonovia als einziges Immobilienunternehmen im EURO STOXX 50 gelistet.

- Marktkapitalisierung entscheidendes Kriterium.

Bochum, 2. September 2020 - Der zur Gruppe Deutsche Börse AG zählende Indexemittent Stoxx Ltd. hat im Zuge seiner jährlichen Überprüfung gestern Abend entschieden, dass die Vonovia SE ("Vonovia") mit Wirkung zum 18. September (nach Handelsschluss) in den europäischen Blue-Chip-Aktienindex EURO STOXX 50 aufgenommen wird. Vonovia wird damit der aktuell einzige Immobilienwert und der erste Wohnimmobilienwert überhaupt in Europas führendem Index.

"Die aktuellen und künftigen Herausforderungen verlangen zunehmend europäische Lösungen. Es ist ein gutes Signal für die gesamte Branche, dass mit Vonovia nun auch ein Immobilienunternehmen im EURO STOXX 50 vertreten ist. Dadurch steigt die Sichtbarkeit dieses wichtigen Wirtschaftszweigs", sagt Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia. "Die Berücksichtigung von Vonovia ist Ausdruck unseres nachhaltigen Wachstums, unserer Beständigkeit und der Stabilität unseres Geschäftsmodells. Und sie ist Auszeichnung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie mit viel Engagement für unsere Mieterinnen und Mieter da sind."

Der EURO STOXX 50 setzt sich aus den fünfzig wertvollsten börsennotierten Unternehmen des Euroraums zusammen. Er wurde 1998 aufgesetzt und gilt als wichtiger Indikator für die Wertentwicklung am europäischen Aktienmarkt. Der EURO STOXX 50 zählt weltweit zu den führenden Basiswerten für Indexfonds und Zertifikate.

Basis für die Einstufung ist die Free-Float-Marktkapitalisierung auf Basis der Schlusskurse per Ende August 2020. Sieben Jahre nach dem Börsengang im Juli 2013 (~ 0,4 Mrd. Euro) und 5 Jahre nach dem Aufstieg in den DAX 30 (~ 13 Mrd. Euro) hat sich die Free-Float-Marktkapitalisierung von Vonovia auf inzwischen mehr als 30 Mrd. Euro erhöht. Nach der Aktualisierung berücksichtigt der EURO STOXX 50 Unternehmen aus insgesamt 9 Ländern und 18 Branchen.

Finanzkalender 2020/2021:

1. Oktober 2020: Konferenz "Perspektiven klimaneutralen Wohnens", digital und auf dem EUREF-Campus in Berlin 4. November 2020: Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2020 4. März 2021: Geschäftsbericht 2020

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 415.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 73.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 55,7 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen: Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879 Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

