DGAP-News: Vonovia SE: Vonovia wird neuer Hauptsponsor des Bundesliga-Aufsteigers VfL Bochum 1848 (deutsch)

Vonovia wird neuer Hauptsponsor des Bundesliga-Aufsteigers VfL Bochum 1848

- Vonovia und der Fußball-Bundesligist VfL Bochum 1848 weiten ihre seit 2016 bestehende Partnerschaft aus.

- Ligaunabhängig mindestens zwei Spielzeiten wird Vonovia auf der Brust des VfL-Trikots zu sehen sein.

- Arnd Fittkau: "Wir stehen zum Standort Bochum. Und wir stehen zum Verein. Der VfL und Vonovia - das passt einfach."

Bochum, 02. Juli 2021 - Die Vonovia SE ("Vonovia") erweitert ihr Engagement beim VfL Bochum 1848 und wird neuer Hauptsponsor des Fußball-Bundesligisten. Das Wohnungsunternehmen mit Sitz in Bochum wird ligaunabhängig mindestens für die kommenden zwei Spielzeiten auf der Brust des VfL-Trikots zu sehen sein.

Vonovia ist seit dem Jahr 2016 Premium-Partner bei den Blau-Weißen. Im November 2020 verlängerten Vonovia und der VfL die Stadion-Namensrechte vorzeitig. Bis mindestens 2026 heißt das traditionsreiche Stadion an der Castroper Straße Vonovia Ruhrstadion.

"Nachhaltigkeit ist für uns als Unternehmen von zentraler Bedeutung. Das gilt auch für unsere Partnerschaften", sagt Arnd Fittkau, Vorstand von Vonovia. "Wir stehen zum Standort Bochum. Und wir stehen zum Verein. Der VfL und Vonovia - das passt einfach. Wir begleiten den VfL als ehrlichen und bodenständigen Traditionsverein nun schon seit fünf Jahren sehr eng. Umso schöner ist es, dass wir unsere Zusammenarbeit jetzt auch auf dem Trikot zeigen. Wir bei Vonovia drücken dem VfL auch die kommenden Jahre alle verfügbaren Daumen."

Auch der Bundesliga-Aufsteiger lobt die Partnerschaft. "Wir freuen uns sehr, dass Vonovia ab sofort über ihr bereits bestehendes Engagement als Stadionnamensgeber hinaus auch noch Hauptsponsor des VfL ist", sagt VfL-Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Villis. "Es ist ein weiteres Bekenntnis zum Standort Bochum, dass einer der größten Arbeitgeber der Stadt den größten Verein der Stadt als Hauptsponsor unterstützt."

"Es ist schön, künftig das Vonovia-Logo auf der Brust der VfL-Trikots präsentieren zu können", sagt Ilja Kaenzig, Sprecher der VfL-Geschäftsführung. "Dass ein erfolgreiches DAX-notiertes Unternehmen nun unser Hauptsponsor ist, erfüllt uns mit Stolz."

Fotomaterial - Bildunterschrift: Seit 2016 arbeiten Vonovia und der VfL Bochum 1848 zusammen. Als neuer Hauptsponsor wird Vonovia künftig auch auf dem Trikot des VfL zu sehen sein. Vonovia Vorstand Arnd Fittkau (links) und VfL-Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Villis freuen sich auf die kommenden Jahre der Zusammenarbeit.

Hinweis zu den Bildrechten: Verwendung des Fotos frei. Bitte geben Sie die folgende Quelle an: Vonovia / Simon Bierwald.

Über Vonovia

Vonovia bietet rund einer Million Menschen in Deutschland ein Zuhause. Das Wohnungsunternehmen steht mitten in der Gesellschaft, deshalb haben die Aktivitäten von Vonovia niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch eine gesellschaftliche Perspektive. Vonovia beteiligt sich daran, Antworten auf die aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu finden. Das Unternehmen setzt sich ein für mehr Klimaschutz, mehr altersgerechte Wohnungen und für ein gutes Zusammenleben in den Quartieren. In Kooperation mit sozialen Trägern und den Bezirken unterstützt Vonovia soziale und kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. Zudem beteiligt sich Vonovia an der im Moment besonders wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe: dem Bau neuer Wohnungen.

Im Mittelpunkt des Handelns stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse. Vor Ort kümmern sich Objektbetreuer und eigene Handwerker um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen schnellen und zuverlässigen Service. Zudem investiert Vonovia großzügig in die Instandhaltung der Gebäude und entwickelt wohnungsnahe Dienstleistungen für mehr Lebensqualität. Für Fragen im Zusammenhang mit Mietverträgen und Nebenkostenabrechnungen ist der zentrale Kundenservice über eine regionale Telefonnummer, per E-Mail, Fax, App oder postalisch erreichbar.

Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter, Vorstandsvorsitzender ist Rolf Buch.

