DGAP-News: Vorläufige Geschäftszahlen: BayWa schließt 2019 mit deutlicher Ergebnisverbesserung ab (deutsch)

Vorläufige Geschäftszahlen: BayWa schließt 2019 mit deutlicher Ergebnisverbesserung ab

Die BayWa AG hat das Geschäftsjahr 2019 wie geplant mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung abgeschlossen: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 9,3 Prozent auf 188,4 Mio. Euro (Vorjahr: 172,4 Mio. Euro). Auch im Umsatz legte der Konzern zu und erzielte mit 17,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 16,6 Mrd. Euro) eine Zunahme von 3,8 Prozent. Der BayWa Konzern hat damit erstmals die Umsatzmarke von 17 Mrd. Euro überschritten.

Trotz schwieriger Bedingungen für das Agrargeschäft wie dem Handelsstreit zwischen den USA und China oder trockenheitsbedingten Einflüssen auf nationaler Ebene schaffte es der Konzern, seine Ziele für 2019 zu erreichen: "Dazu hat erneut die sehr gute Performance des Geschäftsfelds Regenerative Energien beigetragen", betonte der Vorstandsvorsitzende der BayWa AG, Klaus Josef Lutz. "Das unterstreicht einmal mehr die Bedeutung der diversifizierten Aufstellung der BayWa."

Lutz kündigte an, dass der Vorstand dem Aufsichtsrat des Unternehmens für 2019 eine Erhöhung der Dividende um 0,05 Euro auf dann 0,95 Euro pro Aktie vorschlagen werde.

Die ausführlichen Zahlen veröffentlicht die BayWa AG mit der Bilanz am 26. März 2020. Die Bilanzpressekonferenz findet am 26. März um 10:30 Uhr in München statt.

