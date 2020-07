DGAP-News: Vorläufige Voltabox-Zahlen für 2019 haben sich bestätigt - Prüfung des Lageberichtes und Anhangs nahezu fertiggestellt (deutsch)

Vorläufige Voltabox-Zahlen für 2019 haben sich bestätigt - Prüfung des Lageberichtes und Anhangs nahezu fertiggestellt

Vorläufige Voltabox-Zahlen für 2019 haben sich bestätigt - Prüfung des Lageberichtes und Anhangs nahezu fertiggestellt

- Konzernabschlussprüfung durch Wirtschaftsprüfer in Kürze vollständig abgeschlossen

- Umsatz und Ergebnis gemäß bereits kommunizierter vorläufiger Zahlen

- Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 20. August 2020

- Virtuelle Hauptversammlung nunmehr für 16. September 2020 geplant

Delbrück, 27. Juli 2020 - Die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 der Voltabox AG [ ISIN DE000A2E4LE9 ] wird in Kürze abgeschlossen werden. Es haben sich keine wesentlichen Änderungen im Konzernabschluss 2019 im Vergleich zu den am 8. Mai 2020 kommunizierten vorläufigen Zahlen ergeben.

Vorstand und Aufsichtsrat der Voltabox AG bedauern die kurzfristige Verzögerung der Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2019 als Konsequenz von Ressourcen-Engpässen. Infolge der noch andauernden Prüfung des Lageberichts und Anhangs ist die Veröffentlichung nunmehr für den 20. August 2020 festgesetzt.

Das geänderte Datum für die Vorlage des Geschäftsberichts bedingt eine neue Terminierung der Hauptversammlung, die nun in virtueller Form am 16. September 2020 stattfinden wird.

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Automobile und -Motorräder.

Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland), in Austin (Texas, USA) und in Kunshan (China).

Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter www.voltabox.ag.

Ansprechpartner

Voltabox AG

Stefan Westemeyer Artegastraße 1 D-33129 Delbrück Tel.: +49 (0) 52 50 - 99 30-685 Fax: +49 (0) 52 50 - 99 30-901 E-Mail: investor@voltabox.ag

Sprache: Deutsch Unternehmen: Voltabox AG Artegastraße 1 33129 Delbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5250 9930 964 Fax: +49 (0)5250 9930 901 E-Mail: info@voltabox.ag Internet: www.voltabox.ag

ISIN: DE000A2E4LE9

WKN: A2E4LE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1102695

