DGAP-News: Vorstandswechsel bei GERRY WEBER International AG (deutsch)

Vorstandswechsel bei GERRY WEBER

- Alexander Gedat übernimmt Vorstandsvorsitz interimsweise

- Johannes Ehling und Urun Gursu scheiden auf eigenen Wunsch aus

Halle/Westfalen, 21. Februar 2020 - Die GERRY WEBER International AG erhält ab sofort einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Alexander Gedat (55), seit Dezember 2019 Aufsichtsratsvorsitzender von GERRY WEBER, übernimmt interimsweise die Position des Vorstandsvorsitzenden. Der Vorstandswechsel war notwendig geworden, nachdem Vorstandssprecher Johannes Ehling (53) und Produktvorstand Urun Gursu (40) ihre Ämter zum Ende Februar 2020 auf eigenen Wunsch niedergelegt haben. Alexander Gedat übernimmt interimsweise die Position des Vorstandsvorsitzenden.

"Für die gute Arbeit in einer sehr herausfordernden Phase des Unternehmens danke ich Johannes Ehling und Urun Gursu im Namen des gesamten Aufsichtsrats und der Eigentümer von GERRY WEBER", so Alexander Gedat. "Beide haben in ihren Bereichen extrem wichtige Arbeit für die weitere Entwicklung des Unternehmens geleistet. Wir werden an unserem strategischen Kurs der nachhaltigen Restrukturierung und Transformation von GERRY WEBER festhalten."

Johannes Ehling wurde im April 2018 als Chief Sales Officer und Chief Digital Officer in den Vorstand der GERRY WEBER International AG berufen und sieben Monate später zum Vorstandssprecher ernannt. Zu seiner wichtigsten Aufgabe gehörte die Reorganisation und Sanierung des Unternehmens. Im Rahmen der Restrukturierung reorganisierte Ehling unter anderem den Vertrieb, das Marketing, die IT-Infrastruktur, das E-Commerce-Geschäft und die Warensteuerung. Gleichzeitig bereitete er den Verkaufsprozess an neue Investoren (Robus Capital, Whitebox Advisor) vor und gliederte die ehemalige Unternehmenstochter HALLHUBER aus. Johannes Ehling scheidet nunmehr aus dem Vorstand von GERRY WEBER wegen Kontrollwechsels auf eigenen Wunsch aus.

Urun Gursu wurde im März 2019 als Chief Product Officer in den Vorstand des Modeunternehmens in Halle/Westfalen berufen und brachte vor allem sein vertikales Knowhow in die Produktentwicklung mit ein. Gursu verschlankte und modernisierte die Kollektion sowie deren Präsentation entlang der veränderten Ansprüche der Zielgruppe. Darüber hinaus optimierte er die Kollektionsrahmenplanung sowie die Optimierung der Purchasing-Organisation und der Supply Chain. Darüber hinaus baute Gursu das Thema Nachhaltigkeit in der Kollektion deutlich aus und launchte die erste komplett nachhaltige Kollektion.

Florian Frank (47), Chief Restructuring Officer, bleibt unverändert Mitglied des Vorstands der GERRY WEBER International AG. Den Aufsichtsratsvorsitz von Alexander Gedat übernimmt ab sofort Dr. Tobias Moser (37), der dem Aufsichtsrat der Gesellschaft seit Dezember 2019 angehört. Der Aufsichtsrat wird umgehend mit der Suche nach einem oder einer neuen Vorstandsvorsitzenden beginnen.

Zu Beginn des laufenden Jahres hat die GERRY WEBER International AG das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung erfolgreich abgeschlossen und sich finanziell saniert. 2020 durchläuft das Unternehmen weiter die bereits vor Insolvenzeintritt begonnene Restrukturierung mit dem Ziel, ab dem Jahr 2021 zu nachhaltiger Profitabilität zurückzukehren.

Über die GERRY WEBER Gruppe Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle / Westfalen ist mit über 3.400 Mitarbeitern eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas. Das Unternehmen vertreibt weltweit hochwertige und trendorientierte Mode in mehr als 60 Ländern. Zur GERRY WEBER Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke GERRY WEBER die jüngere Marke TAIFUN und die Plus-Size-Marke SAMOON. Weiterführende Informationen finden Sie online unter: www.gerryweber.com

