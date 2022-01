DGAP-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh begibt 7-jährigen Schuldschein mit fixem Zinssatz von 0,8 % pro Jahr (deutsch)

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh begibt 7-jährigen Schuldschein mit fixem Zinssatz von 0,8 % pro Jahr

^ DGAP-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Finanzierung Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh begibt 7-jährigen Schuldschein mit fixem Zinssatz von 0,8 % pro Jahr

12.01.2022 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vossloh begibt 7-jährigen Schuldschein mit fixem Zinssatz von 0,8 % pro Jahr

* Transaktion in Höhe von 25 Mio.EUR deutlich überzeichnet

* Attraktiver Zinssatz aufgrund signifikant verbesserter Bilanzstruktur

Werdohl, 12. Januar 2022. Die Vossloh AG hat im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 25 Mio.EUR begeben. Die Transaktion war deutlich überzeichnet. Der Schuldschein hat eine Laufzeit von sieben Jahren bei einer festen Verzinsung von 0,8 % pro Jahr. Mit den Mitteln löst Vossloh vorzeitig einen noch bis Juli 2024 laufenden und variabel verzinslichen Schuldschein in gleicher Höhe ab, der mindestens mit 1,2 % pro Jahr verzinst wurde. Die Vossloh AG sichert sich mit dieser Transaktion langfristig attraktive Konditionen, reduziert ihre Finanzierungskosten und diversifiziert das Fälligkeitsprofil des eingesetzten Fremdkapitals.

"In den letzten beiden Jahren haben wir viel erreicht. Wir haben unsere Bilanzstruktur zum einen durch die in 2021 erfolgreich platzierte nachhaltigkeitsorientierte Hybridanleihe und zum anderen durch die kontinuierliche Steigerung der operativen Profitabilität stark verbessert. Dies zeigt sich nun in den sehr attraktiven Konditionen, zu denen wir unseren Schuldschein platzieren konnten und unterstreicht das große Vertrauen des Finanzmarkts in unser Unternehmen. Wir werden den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und sind zuversichtlich, unsere mittel- und langfristigen Konzernziele zu erreichen", erläutert Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG.

Die Landesbank Hessen-Thüringen arrangierte die Transaktion und agiert gleichzeitig als Zahlstelle.

Kontaktdaten für die Medien: Andreas Friedemann (Kirchhoff Consult AG) Telefon: +49 (0) 2392 52-608 E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren: Dr. Daniel Gavranovic Telefon: +49 (0) 2392 52-609 E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit über 135 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh-Produkte sind in mehr als 85 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Vossloh mit etwa 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 870 Mio.EUR.

Vossloh AG * Vosslohstraße 4 * D-58791 Werdohl * Telefon +49(0)2392/52-0 * Telefax +49(0)2392/52-538 * www.vossloh.com Sitz der Gesellschaft: Werdohl * Handelsregister: Amtsgericht Iserlohn HRB 5292 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Rüdiger Grube Vorstand: Oliver Schuster (Vorstandsvorsitzender) * Dr. Thomas Triska * Jan Furnivall

12.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft Vosslohstr. 4 58791 Werdohl Deutschland Telefon: +49 (0)2392 52 - 359 Fax: +49 (0)2392 52 - 219 E-Mail: investor.relations@vossloh.com Internet: www.vossloh.com

ISIN: DE0007667107

WKN: 766710 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1267700

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1267700 12.01.2022

°