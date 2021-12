DGAP-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh gewinnt Großauftrag in der Türkei zur Lieferung von Bahninfrastrukturkomponenten (deutsch)

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh gewinnt Großauftrag in der Türkei zur Lieferung von Bahninfrastrukturkomponenten

Vossloh gewinnt Großauftrag in der Türkei zur Lieferung von Bahninfrastrukturkomponenten

* Neue zweigleisige Hochgeschwindigkeitsstrecke verbindet die Städte Bandirma, Bursa und Osmaneli

* Auftrag umfasst die Lieferung von 147 Weichen und weiteren Fahrwegskomponenten

* Türkei plant umfassenden Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes in den nächsten Jahren

Werdohl, 1. Dezember 2021. Vossloh, ein traditionsreicher und weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Bahninfrastruktur, hat einen wirtschaftlich bedeutsamen Großauftrag über 147 Weichen in verschiedenen Geometrien einschließlich Ersatzteile sowie weitere Fahrwegskomponenten erhalten. Kunde ist die Kalyon Group, ein führender türkischer Baukonzern für Infrastrukturprojekte. Im Rahmen des Projektes sollen die Städte Bandirma, Bursa und Osmaneli im Nordwesten der Türkei miteinander verbunden werden. Geplant ist der Bau einer zweigleisigen Hochgeschwindigkeitsstrecke, die Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h ermöglicht und die Fahrzeiten für Menschen und Güter erheblich verkürzt. Die Lieferungen der Vossloh Produkte sind ab 2022 für voraussichtlich vier Jahre geplant.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren technologisch herausragenden Produkten und unserer weltweiten Erfahrung zum Gelingen dieses wichtigen Projektes beitragen dürfen. Gerade bei Hochgeschwindigkeitsstrecken kommt es auf höchste Produktqualität und das perfekte Zusammenspiel der einzelnen Fahrwegskomponenten an. Von daher freue ich mich ganz besonders, dass die Kalyon Group ihr Vertrauen in Vossloh setzt. Der Auftrag unterstreicht ein weiteres Mal eindrucksvoll unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und starke Position gerade auch im bedeutenden türkischen Markt", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG.

Die Türkei plant in den nächsten Jahren weitere große Infrastrukturprojekte. Hierbei nimmt der Ausbau des Schienennetzes und insbesondere des Hochgeschwindigkeitsnetzes einen hohen Stellenwert ein. Mehrere Projekte wurden bereits ausgeschrieben, weitere befinden sich aktuell noch in der Planungsphase. Vossloh rüstete in den letzten Jahren bereits mehrere Hochgeschwindigkeitsstrecken in der Türkei mit Schienenbefestigungs- und Weichensystemen aus, wie beispielsweise die Hochgeschwindigkeitslinie Ankara - Konya.

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit über 135 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh-Produkte sind in mehr als 85 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Vossloh mit etwa 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 870 Mio.EUR.

