DGAP-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh gewinnt umfangreichen Rahmenvertrag für die Lieferung von Weichen in den Niederlanden (deutsch)

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh gewinnt umfangreichen Rahmenvertrag für die Lieferung von Weichen in den Niederlanden

^ DGAP-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh gewinnt umfangreichen Rahmenvertrag für die Lieferung von Weichen in den Niederlanden

08.02.2021 / 10:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vossloh gewinnt umfangreichen Rahmenvertrag für die Lieferung von Weichen in den Niederlanden

- Rahmenvertrag mit Laufzeit bis zum Jahr 2028

- Wesentliche Lieferungen ab dem Geschäftsjahr 2022

Werdohl, 08. Februar 2021. Die Vossloh AG hat über ihre Tochterfirma Vossloh Cogifer Kloos BV einen Rahmenvertrag zur Lieferung von Weichen in den Niederlanden erhalten. Die Rahmenvereinbarung mit ProRail BV, dem staatlichen Betreiber des rund 7.000 km langen Eisenbahnnetzes, erstreckt sich bis 2028. Wesentliche Lieferungen aus dem Rahmenvertrag werden ab dem Geschäftsjahr 2022 erwartet.

"Dieser Auftrag ist für Vossloh in mehrerlei Hinsicht von großer Bedeutung. Wir arbeiten mit ProRail seit vielen Jahren eng zusammen und ich freue mich, dass dieser wichtige Kunde uns mit dem Zuschlag dieses Rahmenvertrages nicht nur erneut sein Vertrauen schenkt, sondern unsere Geschäftsbeziehung sogar deutlich ausbaut", erklärt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. "ProRail hat im Rahmen seiner Ausschreibung neben technischen und wirtschaftlichen Parametern vor allem auch das Thema Nachhaltigkeit in seine Entscheidung einbezogen. Wir bei Vossloh legen im Rahmen unserer Leistungserbringung großen Wert auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen sowie auf den Schutz der Umwelt. Unter anderem dieses Engagement hat uns in den Niederlanden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gebracht."

Vossloh Cogifer Kloos zählt innerhalb des Vossloh-Konzerns zum Geschäftsbereich Customized Modules. Die Gesellschaft, beheimatet in Nieuw-Lekkerland, Niederlande, beschäftigt vor Ort rund 30 Mitarbeiter und ist auf die Montage und Wartung von Weichensystemen spezialisiert.

Kontaktdaten für die Medien: Gundolf Moritz (Mirnock Consulting) Telefon: +49 (0) 2392 52-608 E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren: Dr. Daniel Gavranovic Telefon: +49 (0) 2392 52-609 E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Vossloh ist weltweit in den Märkten für Bahninfrastruktur tätig. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Vossloh mit durchschnittlich 3.786 Mitarbeitern einen Umsatz von 916,4 Mio.EUR.

Vossloh AG * Vosslohstraße 4 * D-58791 Werdohl * Telefon +49(0)2392/52-0 * Telefax +49(0)2392/52-538 * www.vossloh.com Sitz der Gesellschaft: Werdohl * Handelsregister: Amtsgericht Iserlohn HRB 5292 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Rüdiger Grube Vorstand: Oliver Schuster (Vorstandsvorsitzender) * Dr. Thomas Triska * Jan Furnivall

08.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft Vosslohstr. 4 58791 Werdohl Deutschland Telefon: +49 (0)2392 52 - 359 Fax: +49 (0)2392 52 - 219 E-Mail: investor.relations@vossloh.com Internet: www.vossloh.com

ISIN: DE0007667107

WKN: 766710 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1166496

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1166496 08.02.2021

°