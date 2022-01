DGAP-News: VR Equitypartner GmbH: VR Equitypartner veräußert seine Anteile am DMA3-Spezialisten SCL an Solenis (deutsch)

VR Equitypartner GmbH: VR Equitypartner veräußert seine Anteile am DMA3-Spezialisten SCL an Solenis

Frankfurt am Main / Butzbach, 20. Januar 2022 - VR Equitypartner hat seinen signifikanten Minderheitsanteil an der SCL GmbH an Solenis Germany veräußert. Der Sonderchemikalienhersteller und bisherige SCL-Kunde Solenis übernimmt die Anteile aller Investoren und hält fortan 100 Prozent an SCL.

Die SCL GmbH war 2009 im Rahmen eines Carve-outs aus der BASF SE entstanden. Der branchenerfahrene Unternehmer Siegfried Menk und der Co-Investor Dr. Georg Kosing hatten zusammen mit der Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner einen chemischen Nischenbereich des Chemiekonzerns übernommen.

Die SCL zählt seither zu den führenden Anbietern von Dimethylaminoethylacrylat (DMA3), einem Baustein für sauberes Wasser. DMA3 ist ein Grundstoff für Flockungsmittel, die vornehmlich in der Abwasserbehandlung kommunaler Kläranlagen und in der Papierindustrie Anwendung finden. Der Geschäftsbetrieb der SCL geht nun zu 100 Prozent an die Solenis Germany GmbH & Co. KG, Teil der Solenis LLC (USA), über. Solenis, ein Kunde der SCL, ist ein führender globaler Hersteller von Sonderchemikalien, der auf nachhaltige Lösungen für wasserintensive Industrien ausgerichtet ist. Das Produktangebot des Unternehmens umfasst eine breite Palette von Wasseraufbereitungschemikalien, verfahrensunterstützenden Stoffen und funktionalen Zusatzstoffen sowie modernsten Überwachungs- und Steuerungssystemen.

VR Equitypartner GmbH im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen im Internet unter www.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Astrid Binder, Christof Schmitt, Jens Schöffel, Dr. Claudia Willershausen

Kontakt: VR Equitypartner GmbH Kerstin Murmann Marketing/Kommuniktion Tel. 0049 69 710 476 152 kerstin.murmann@vrep.de

