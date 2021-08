VRMandat.com goes Crypto: Die führende Schweizer digitale Matchmaking-Plattform für Verwaltungsratsmitglieder implementiert Zahlungen mit Kryptowährungen.

VRMandat.com goes Crypto

Die führende Schweizer digitale Matchmaking-Plattform für Verwaltungsratsmitglieder implementiert Zahlungen mit Kryptowährungen.

Zürich, 18. August 2021 - VRMandat.com bietet ab sofort die folgenden drei Kryptowährungen zum Bezahlen an: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Nimiq (NIM). Die Zahlung erfolgt ohne Mittelsmann direkt von der Wallet der Kundinnen und Kunden an die von VRMandat.com. Mit Kryptowährung werden jedem Internet-User Zahlungen ohne Banken ermöglicht, welche dank der Blockchain-Technologie dezentral, schnell und sicher ausgeführt werden. Die erste digitale Matchmaking-Plattform für Verwaltungsratsmandate hat die Zeichen der Zeit erkannt und bietet Kundinnen und Kunden auch Kryptowährungen als Zahlungsmethode an.

Die von Nimiq in Costa Rica / Deutschland und der Schweizer Firma Ontius GmbH maßgeschneiderte Version der von Nimiq entwickelten cryptopayment.link-Lösung macht das direkte Annehmen von Kryptowährung ohne Mittelsmann besonders einfach. Der CHF Preis wird zum Zeitpunkt der Zahlung zum aktuellen Marktwert der gewählten Kryptowährung umgerechnet. Die Kundinnen und Kunden haben dann bis zu 15 Minuten Zeit, die Kryptozahlung von ihren Wallets auszulösen.

VRMandat.com Gründer Dominic Lüthi sagt dazu: "Wir sind stolz darauf, bei der Umsetzung von Bitcoin-Zahlungslösungen vorne mit dabei zu sein. Mit Nimiq haben wir dabei den idealen Partner gefunden. Der Bedarf ist zweifelsohne vorhanden. Dies zeigt sich darin, dass wir kurz nach der Einführung bereits die ersten Kunden (w/m) hatten, die damit ohne Probleme bezahlt haben."

Mit der Implementation dieser digitalen Zahlungsmittel, wurde die VR-Plattform auch zum Thema Blockchain ergänzt. Die potenziellen Verwaltungsrätinnen und -räte können in ihrem persönlichen Skill-set nun neben den bestehenden Kenntnissen wie: «Technologieaffinität», «Innovation», «Digitalisierung», «Sicherheit» auch «Blockchain-Technologie» oder «Kryptografie» auswählen und sich damit den suchenden Unternehmen präsentieren - denn diese Aspekte gewinnen immer mehr an Bedeutung.

Generationen X und Y bereit, das Zepter in den VR-Etagen zu übernehmen

Eine kürzlich durchgeführte Auswertung der VRMandat.com-Datenbank ergab, dass von den über 1'500 Profilen - also potenziellen Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte - rund 60% der Generationen X und Y (Millennials) angehören. Mit dem Anstieg dieser Altersgruppe geht auch eine Zunahme von Kompetenzen und Kenntnissen in Bezug auf Themen wie Digitalisierung, Ethik, Nachhaltigkeit, Agilität, Resilienz, Inklusions- und Diversitätskompetenz, etc einher.

Zwar gilt noch immer, dass Verwaltungsratsmandate in der Schweiz - vor allem bei KMUs -mehrheitlich im engen Vertrauensnetzwerk der bestehenden VR-Mitglieder statt nach Erfahrung und Fähigkeit vergeben werden. VRMandat.com bietet dazu eine Alternative, indem alle Profile der Bewerber anonymisiert sind und die passenden VR-Kandidaten lediglich aufgrund von Erfahrungen, Skills und Werten evaluiert werden. Den Unternehmen wird dadurch mittels digitalisierter Prozesse eine effiziente Möglichkeit geboten, deren Management-Kompetenz, Diversifikation und Unabhängigkeit in den Aufsichtsorganen zu erhöhen.

Zu VRMandat.com

VRMandat.com (Englisch: Boardplacement.com) ist die führende digitale Vermittlungsplattform für Verwaltungsrätinnen / Verwaltungsräte und Beirätinnen / Beiräte in der Schweiz. Deren Kunden stammen aus dem Raum Schweiz, Deutschland, Liechtenstein und Österreich und sind vorwiegend KMUs und Startups, die ihren Verwaltungsrat oder Beirat mit neuen qualifizierten, aussenstehenden Personen ergänzen.

Zu Nimiq:

Nimiq ist "Crypto for Humans", eine Open-Source, dezentralisierte Kryptowährung, die besonders einfach zu benutzen ist und dabei gleichzeitig auf schnelle Transaktionsgeschwindigkeit, sowie niedrige Transaktionskosten optimiert. Hierfür wurde die Blockchain plattformübergreifend für moderne Desktop- und Mobil-Browser entwickelt, so dass es praktisch keine Eintrittsbarrieren zur Teilnahme an diesem dezentralen Peer-to-Peer Netzwerk gibt. Der Umstand, dass keinerlei Software installiert werden muss und das Projekt besonders viel Wert auf Einfachheit der Anwendungen legt, verleiht Nimiq seine einzigartige Benutzerfreundlichkeit.

