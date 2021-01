DGAP-News: W5 Group schließt Transaktionen im Segment 'Innovatives Wohnen' mit einem Volumen von 800 Millionen US-Dollar in 2020 ab (deutsch)

W5 Group schließt Transaktionen im Segment 'Innovatives Wohnen' mit einem Volumen von 800 Millionen US-Dollar in 2020 ab

12.01.2021 / 07:00

W5 Group schließt Transaktionen im Segment "Innovatives Wohnen" mit einem Volumen von 800 Millionen US-Dollar in 2020 ab

Miami (Florida, USA), 12. Januar 2021 - Die W5 Group ( www.w5-group.com) freut sich, für das Jahr 2020 Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 800 Millionen US-Dollar in den USA bekannt zu geben. Das Volumen der Objekte, im Segment "Innovatives Wohnen", summiert sich auf über 2.535 Einheiten mit 130.000 Quadratmeter. Die W5 Group ist ein Single-Family-Office spezialisiert auf Investitionen in innovative Wohnformen. Der Anlagefokus liegt auf Entwicklungsprojekten mit einem Volumen von mindestens 20 Millionen US-Dollar pro Transaktion - darunter Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnungen, Einfamilienhäuser, Co-Living und Mikroapartments in wichtigen städtischen und wachstumsstarken US Märkten. Die Investitionen erfolgen über strukturiertes Eigenkapital und über Mezzanine-Finanzierungen.

Die W5 Group verfolgt eine langfristige Anlagestrategie und war im Jahr 2020 ein aktiver Investor im US-amerikanischen Immobilienmarkt. Zu den nennenswertesten Transaktionen gehörten: Der Neubau eines Studentenwohnheims mit 602 Einheiten an der University of Central Florida in Orlando; die Projektentwicklung des ,i5 Union Market', ein neu gebautes Gebäude mit 318 Einheiten und 12 Stockwerken im Herzen des Union Market Bezirk von Washington D.C., die attraktive Refinanzierung eines laufenden Darlehens, besichert durch ein neues Appartmentgebäude im Luxussegment mit 430 Einheiten in Brooklyn, New York; die Projektentwicklung eines Multifamily Gebäudes mit 217 Einheiten im Herzen von Wynwood, Miami und die Entwicklung eines neuen Studentenwohnheims mit 691 Einheiten in der Nähe einer großen Universität in Washington D.C.

"Trotz des schwierigen operativen Umfelds durch die Pandemie, waren wir im vergangenen Jahr in den USA erfolgreich aktiv. In 2021 werden wir unsere Ankäufe noch deutlich steigern", sagt Ralph Winter, Principal und Gründer der W5 Group.

Über W5 Group LLC Die W5 Group wurde 2009 gegründet und ist das Single-Family-Office des europäischen Immobilieninvestors und Unternehmers Ralph Winter. Die W5 Group hat Investmentteams in den USA und Europa mit Büros in New York, Miami und der Schweiz. Ralph Winter war unter anderem ein Pionier im Bereich Studentenwohnungen und Mikroapartments in Europa, wo er ein großes Portfolio von über 40.000 Einheiten aufbaute. Die W5 Group strebt eine langfristige Wertschöpfung an und investiert über verschiedene Anlageklassen und Kapitalstrukturen hinweg, wobei der Fokus vor allem auf innovativen Wohnimmobilieninvestitionen in Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnungen, Einfamilienhäuser und Mikroapartments liegt. Die W5 Group Anlagestrategie ist bestrebt, dauerhafte Werte zu schaffen und langfristige Partnerschaften mit renommierten Betreibergesellschaften zu schließen. Ralph Winter ist ebenfalls Gründer von 777 Capital Partners, einer Investment-Boutique für Off-Market-Deals in den Segmenten Innovatives Wohnen und Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

