DGAP-News: Wacker Chemie AG: WACKER will seine Anteile an Siltronic an GlobalWafers veräußern (deutsch)

München, 9. Dezember 2020 - Der Aufsichtsrat der Wacker Chemie AG hat heute dem Abschluss einer Vereinbarung (Irrevocable Undertaking) mit dem taiwanesischen Unternehmen GlobalWafers Co., Ltd. zugestimmt. Danach verpflichtet sich WACKER unwiderruflich, seine gesamte Beteiligung an der Siltronic AG in Höhe von rund 30,8 Prozent im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots einzuliefern, das GlobalWafers den Aktionären von Siltronic unterbreiten wird. Die Vereinbarung wurde im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung unterzeichnet. Der Angebotspreis wird 125 EUR je Aktie betragen und die Mindestannahmeschwelle des Übernahmeangebots wird bei 65 Prozent liegen. Das Übernahmeangebot von GlobalWafers wird unter der Bedingung fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigaben stehen.

"Nachdem wir 2017 bei Siltronic in die Minderheit gegangen sind, haben wir immer wieder erklärt, dass wir grundsätzlich beabsichtigen, unsere verbleibende Beteiligung mittel- bis langfristig abzugeben", erläuterte Rudolf Staudigl, Vorstandsvorsitzender von WACKER, den Hintergrund der Vereinbarung. "Siltronic hat sich in den vergangenen Jahren ausgezeichnet entwickelt. Das Unternehmen hat eine starke Position im weltweiten Markt für Halbleiterwafer, ist technologisch hervorragend aufgestellt und arbeitet sehr profitabel. Für uns ist es deshalb der richtige Zeitpunkt, den nächsten Schritt zu gehen und uns bei Siltronic vollständig zurückzuziehen. Durch die Transaktion würde ein führender Anbieter der Industrie entstehen, der über ein umfassendes Produktportfolio verfügt und allen Halbleiterkunden technologisch anspruchsvolle Produkte anbieten kann."

Gleichzeitig hob Staudigl hervor, dass GlobalWafers aus Sicht von WACKER ein guter Partner für Siltronic sei. Die beiden Unternehmen ergänzten sich sowohl strategisch als auch technologisch. "Für uns ist es außerdem wichtig, dass GlobalWafers in seiner Vereinbarung mit Siltronic für die Standorte unserer ehemaligen Halbleitertochter umfassende Bestandsgarantien abgegeben hat. Siltronic kann ihre Geschäftsstrategie im Wesentlichen unverändert fortführen und bleibt damit auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für die europäische Halbleiterindustrie. Auch an der Sozialpartnerschaft mit den Arbeitnehmervertretern wird festgehalten. Standortschließungen oder betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland sind bis Ende 2024 ausgeschlossen. Das gibt uns die Zuversicht, dass wir mit der beabsichtigten Abgabe unseres Siltronic-Aktienpakets an GlobalWafers unserer unternehmerischen Verantwortung auch in sozialer Hinsicht gerecht werden", so der Konzernchef weiter.

