Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschließt Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie; Vorstand trotz bestehender Unsicherheiten optimistisch für den weiteren Jahresverlauf

* Hauptversammlung stimmt Vorschlägen der Verwaltung mit deutlicher Mehrheit zu

* Aktionäre beschließen Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie

* Vergütungssysteme für Vorstand und Aufsichtsrat finden breite Zustimmung

* Positiver Ausblick trotz erheblicher Unsicherheiten in der Lieferkette

* Neues Vorstandsteam ab 1. Juni komplett

München, 26. Mai 2021 - Die Aktionäre der Wacker Neuson SE haben auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung allen zur Beschlussfassung vorliegenden Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Dabei wurden für rund 79 Prozent des Grundkapitals Stimmen abgegeben.

Aktionäre beschließen Dividende in Höhe von 0,60 Euro Die Aktionäre folgten dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie auszuschütten. Vor dem Hintergrund der nicht absehbaren Folgen der COVID-19-Pandemie hatte die Hauptversammlung im Vorjahr die Aussetzung der Dividende beschlossen.

In weiteren Abstimmungen billigte die Hauptversammlung mit deutlicher Mehrheit das neue Vergütungssystem für den Vorstand und beschloss ferner das vorgelegte Vergütungssystem für den Aufsichtsrat. Des Weiteren wurden Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 entlastet. Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, wurde erneut zum Abschlussprüfer gewählt. Alle Abstimmungsergebnisse sind hier einsehbar: www.wackerneusongroup.com/hv

Positiver Ausblick trotz erheblicher Unsicherheiten in der Lieferkette Mit einem Umsatzwachstum von 6 Prozent im ersten Quartal und einer deutlich gesteigerten Profitabilität (EBIT-Marge: 10,0 Prozent; +3,0 Prozentpunkte z. Vj.) ist Wacker Neuson äußerst erfolgreich in das Jahr 2021 gestartet. Kurt Helletzgruber, CEO und CFO der Wacker Neuson SE: "Die Stimmung in unseren Hauptabnehmerbranchen ist weiterhin sehr gut, die Nachfrage nach unseren Produkten hoch. Unverändert herausfordernd gestaltet sich allerdings die Situation der weltweiten Lieferketten. Materialknappheit und steigende Preise für Rohstoffe, Komponenten und Transporte bleiben auch für uns die größten Unsicherheiten im weiteren Jahresverlauf." Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern unverändert mit einem Umsatz zwischen 1.700 Mio. Euro und 1.800 Mio. Euro sowie einer EBIT-Marge in der Spanne von 8,0 bis 9,5 Prozent.

Neues Vorstandsteam ab 1. Juni komplett Wie bereits mitgeteilt, wird Dr. Karl Tragl zum 1. Juni 2021 neuer CEO und Vorstandsvorsitzender der Wacker Neuson SE. Ebenfalls zum 1. Juni wird Christoph Burkhard seinen Posten als Finanzvorstand (CFO) antreten. Der Vorstand der Wacker Neuson SE besteht damit wieder aus vier Mitgliedern. Chief Operations Officer (COO) und Chief Technology Officer (CTO) ist Felix Bietenbeck, Vertriebsvorstand (CSO) ist Alexander Greschner. Mit dem Antritt der neuen Vorstandsmitglieder wechselt Mag. Kurt Helletzgruber planmäßig wieder zurück in den Aufsichtsrat (siehe auch Meldungen vom 23.03.2021 und 05.05.2021).

Ansprechpartner:

Wacker Neuson SE Christopher Helmreich Head of Investor Relations Preußenstraße 41 80809 München Tel. +49-(0)89-35402-427 christopher.helmreich@wackerneuson.com www.wackerneusongroup.com

Über die Wacker Neuson Group: Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.500 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2020 lag der Umsatz bei 1,6 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt ( ISIN: DE000WACK012 , WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wacker Neuson SE Preußenstr. 41 80809 München Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 0 Fax: +49 (0)89 354 02 - 298 E-Mail: ir@wackerneuson.com Internet: www.wackerneusongroup.com

ISIN: DE000WACK012

WKN: WACK01 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1201002

