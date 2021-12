DGAP-News: Wallrich Asset Management AG: Müsli-Webinar mit Ausblick am 14.12.2021, 10:00 Uhr (deutsch)

Wallrich Asset Management AG: Müsli-Webinar mit Ausblick am 14.12.2021, 10:00 Uhr

Müsli ist nicht gleich Müsli. Vielfältige und ausbalancierte Zutaten, hohe Qualität und eine ansprechende Präsentation machen aus irgendeinem Müsli ein herausragendes Müsli. Ähnlich ist es mit der Vermögensanlage: Die Mischung macht's!

In der Digital-Ausgabe unserer Müsli-Kongresse geben wir Ihnen einen kurzen Einblick in die vier handverlesenen Investmentansätze der renommierten Investmentboutiquen Shareholder Value Management, Medical Strategy, pfp Advisory und Wallrich Asset Management AG.

Doch das ist nicht alles: Diesmal ist uns aus Hamburg Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Donner & Reuschel Privatbank, zugeschaltet, der Ihnen einen Ausblick auf das Aktienjahr 2022 geben wird.

Das Müsli-Webinar findet am Dienstag, 14. Dezember 2021 von 10:00 bis 11:30 Uhr statt.

Unter folgendem Link können Sie sich für die Veranstaltung anmelden: Anmeldung Müsli-Webinar mit Ausblick

