DGAP-News: wallstreet:online AG: Thomas Soltau in Digital Finance Forum des BMF berufen (deutsch)

Thomas Soltau in Digital Finance Forum des BMF berufen

Berlin, 1. April 2022

Am 31. März 2022 eröffnete Bundesfinanzminister Christian Lindner das Digital Finance Forum (DFF) unter dem Motto "Shaping the Future of Finance". Mit Unterstützung des DFF soll der digitale Finanzstandort Deutschland gestärkt, ausgebaut und zukunftssicher gemacht werden sowie Innovationen rund um die digitale Finanztechnologie gefördert werden. In das ehrenamtliche Arbeitsgremium aus Expert:innen der digitalen Finanzindustrie wurde Co-CEO der wallstreet:online capital AG Thomas Soltau berufen. Von nun an kommt Soltau regelmäßig mit dem über 40-köpfigen Teilnehmenden-Pool zusammen, der die Schwerpunkte Payments, Investment, Retail Banking und Insurance diskutiert sowie gemeinsam mit der Politik praxisnahe und innovationsfördernde Lösungen identifizieren und vorantreiben wird.

"Unsere Branche durchläuft in den letzten Jahren einen tiefgreifenden Wandel. Sie ist Vorreiter beim Einsatz neuester Technologien, die den Bürger:innen in ihrem Alltag direkt zugutekommen - und zeitgleich das Wachstum unserer Volkswirtschaft befeuern. Die wallstreet:online Gruppe, der Vorstand und alle Kolleg:innen gratulieren Thomas Soltau zu seiner Berufung und unterstützen ihn nach Kräften bei dieser wichtigen Aufgabe", gibt Matthias Hach, CEO von wallstreet:online AG und wallstreet:online capital AG bekannt.

Über die wallstreet:online-Gruppe:

Die wallstreet:online-Gruppe betreibt den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.

Pressekontakt:

Adina Koch Kommunkationsreferentin Phone: +49(0)30 275 77 63 34 Mail: a.koch@wocag.de

Felix Rentzsch Head of Communications Phone: +49 (0)176 4165 0721 Mail: f.rentzsch@wallstreet-online.de

