WashTec AG: Gruppenumsatz im zweiten Quartal wieder auf Vor-Corona-Niveau; Q2 EBIT knüpft mit Mio. EUR 14,5 an ertragsstarke Vorjahre an

^ DGAP-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis WashTec AG: Gruppenumsatz im zweiten Quartal wieder auf Vor-Corona-Niveau; Q2 EBIT knüpft mit Mio. EUR 14,5 an ertragsstarke Vorjahre an

28.07.2021 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Umsatz des Konzerns kumuliert zum Juni bei Mio. EUR 195,0 (Vorjahr: Mio. EUR 175,4) und Mio. EUR 110,2 im zweiten Quartal (Vorjahr: Mio. EUR 88,1)

* EBIT des Konzerns kumuliert zum Juni bei Mio. EUR 18,0 (Vorjahr: Mio. EUR 5,2) und im zweiten Quartal Mio. EUR 14,5 (Vorjahr: Mio. EUR 3,5)

* Free Cashflow zum Halbjahr (einschließlich der Tilgung der Leasingverbindlichkeiten) Mio. EUR 14.2 (Vorjahr: Mio. EUR 9,6) und im zweiten Quartal Mio. EUR 10,3 (Vorjahr: Mio. EUR 10,1)

* Auftragsbestand per Juni deutlich über Vorjahr

* Guidance: erwartete Umsatzsteigerung über 9 %, bei einer EBIT-Rendite im Bereich von 10 %

Augsburg, 28. Juli 2021 - Der WashTec-Konzern erwirtschaftete zum 30. Juni 2021 einen kumulierten Umsatz von Mio. EUR 195,0. Dieser lag damit Mio. EUR 19,6 bzw. 11,2 % über dem Vorjahresniveau (Mio. EUR 175,4). Währungsbereinigt betrug die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr 12,1 %. Während im ersten Quartal des Jahres noch ein leichter Umsatzrückgang zu verzeichnen war, stiegen die Umsätze im zweiten Quartal um 25,1 % und lagen damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres, aber auch über dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. Insgesamt beliefen sich die Umsätze im zweiten Quartal auf Mio. EUR 110,2 (Vorjahr: Mio. EUR 88,1).

Das EBIT der Gruppe zum Halbjahr betrug Mio. EUR 18,0 (Vorjahr: Mio. EUR 5,2). Die EBIT-Rendite für das Halbjahr lag bei 9,2 % (Vorjahr: 3,0 %). Im zweiten Quartal lag das EBIT der Gruppe bei Mio. EUR 14,5 (Vorjahr: Mio. EUR 3,5). Die EBIT Rendite im zweiten Quartal war mit 13,1 % (Vorjahr: 4,0 %) deutlich über dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Ergebnis durch die höhere Kapazitätsauslastung der Produktionsstätten im zweiten Quartal, die im letzten Jahr durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen und die niedrigen Kosten in Bereichen wie Reisen positiv beeinflusst.

Der Auftragsbestand per Juni lag deutlich über dem Vorjahreswert.

Der Free Cashflow einschließlich der Tilgung der Leasingverbindlichkeiten (Netto-Cashflow - Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit - Tilgung der Leasingverbindlichkeiten) stieg auf Mio. EUR 14,2 (Vorjahr: Mio. EUR 9,6).

Die Gesellschaft hat ihre Prognose am 13. Juli 2021 angepasst. Aufgrund des starken zweiten Quartals und des weiterhin erfreulichen Auftragseingangs wird für das Gesamtjahr 2021 nun von einem Umsatzanstieg von über 9 % sowie einer EBIT-Rendite im Bereich von 10 % ausgegangen. Die Prognose ist mit Unsicherheiten behaftet, insbesondere in Bezug auf die Coronakrise und Materialverfügbarkeiten.

Den ausführlichen Bericht über das 1. Halbjahr 2021 und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.washtec.de.

Über WashTec: Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Mio. EUR, IFRS H1 H1 Verände- 2021 2020 rung in % Umsatz 195,0 175,4 11,2 EBIT 18,0 5,2 246,2 EBIT-Rendite in % 9,2 3,0 - EBT 17,6 4,8 266,7 Konzernergebnis 12,0 2,1 471,4 Ergebnis je Aktie1) (in EUR) 0,89 0,16 471,4 Free Cashflow (einschließlich der Tilgung der 14,2 9,6 47,9 Leasingverbindlichkeiten) Mio. EUR, IFRS 30.06.21 31.12.20 Veränderung abs. Bilanzsumme 259,8 244,0 15,8 Eigenkapital 78,2 96,2 -18,0 Eigenkapitalquote in % 30,1 39,4 -9,3 Net Operating Working Capital2) 81,5 80,6 0,9 Mitarbeiter 1.758 1.770 -12

1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien; verwässert = unverwässert 2) Forderungen aus L&L+ Vorräte - Verbindlichkeiten aus L&L - erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Kontakt: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg

Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 0 Fax: +49 (0)821 - 5584 - 1135

28.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 55 84-0 Fax: +49 (0)821 55 84-1135 E-Mail: washtec@washtec.de Internet: www.washtec.de

ISIN: DE0007507501

WKN: 750750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1222079

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1222079 28.07.2021

°