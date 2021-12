DGAP-News: Wealthcore Investment Management GmbH: Grünes Licht für neuen Wealthcore Fonds - &

Wealthcore Investment Management GmbH: Grünes Licht für neuen Wealthcore Fonds - „Wealthcore Green Impact Süddeutschland' ist Vorreiter für Artikel 9-Wohnimmobilienfonds in Deutschland

Investitionen in Neubauten und Projektentwicklungen in Bayern, Baden-Württemberg und Rhein-Main / Wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz / Zielvolumen: rd. 400 Mio. Euro / Mindestanlage: 2 Mio. Euro / Zielgruppe: Banken und Sparkassen

(München, 13. Dezember 2021) Mit dem neuen Artikel 9- Wohnimmobilienfonds setzt der Investment Manager Wealthcore eine neue Benchmark in Deutschland. Erstmals wird ein Wohnimmobilienfonds den hohen Nachhaltigkeitsansprüchen des Artikel 9 der Offenlegungsverordnung gerecht. Das Fondskonzept, mit dem ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird, wurde von der BaFin zum Vertrieb zugelassen.

"Wir sind sehr stolz, mit unserem neuen Green-Impact-Produkt Branchenvorreiter zu sein", erklärt Ralph Andermann, Geschäftsführer von Wealthcore Investment Management, München, anlässlich des Fondsstarts. "Unsere Investitionen zielten schon immer auf verantwortungsvolle, nachhaltige Wertschöpfung ab. Mit dem neuen Fonds möchten wir noch etwas weiter gehen und fokussieren uns auf klimafreundliches, leistbares Wohnen."

Ziel ist der Aufbau eines diversifizierten Wohnimmobilien-Portfolios mit höchstem ökologischem Standard. Im Vordergrund stehen klimafreundliche Energieversorgungen und Digitalisierung. Damit folgt Wealthcore der klaren Nachhaltigkeitsstrategie der Wiener Konzernmutter United Benefits Holding. "Mit unserem neuen Fondsprodukt zeigen wir deutlich, dass auch unser Investment Manager, der mit der Initiierung von Fondsprodukten vorne an der Wertschöpfungskette steht, diese ESG-Politik verfolgt", erklärt Michael Klement, CEO von United Benefits Holding.

Das Investment bietet institutionellen Anlegern die Gelegenheit, am wachsenden Wohnraumbedarf im süddeutschen Immobilienmarkt zu partizipieren und dabei gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Der Fonds zielt auf langfristige Wertbeständigkeit sowie umfangreiche Zertifizierungen auf Fonds-, Assetmanager- und Assetebene.

WEALTHCORE Gruppe

Die WEALTHCORE Unternehmensgruppe ist ein Investment Manager mit Sitz in München. Mit dem stetigen Ziel der Schaffung nachhaltiger Wertschöpfung gehört WEALTHCORE zu den Branchenvorreitern in Sachen Nachhaltigkeit. Das Unternehmen hat bereits Transaktionen in Höhe von mehr als drei Mrd. Euro in Europa umgesetzt. Die Investoren sind deutsche und internationale Pensionskassen, Versicherungen und Family Offices sowie weitere ausländische institutionelle Investoren. Mehr Informationen unter: www.wealthcore.com

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken sind den jeweils gültigen Vertragsunterlagen (d.h. den Anlagebedingungen und sonstigen Vertragsdokumenten, den in dem gemäß § 307 KAGB erstellten Dokument enthaltenen Informationen sowie - bei semi-professionellen Anlegern - den etwaigen wesentlichen Anlegerinformationen) sowie dem letzten Jahresbericht zu entnehmen. Jene Dokumente sind die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen an dem "Wealthcore Green Impact Süddeutschland Fund" ("Fonds"). Bitte beachten Sie diese, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet wird. Der Fonds ist ein offener Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gem. § 284 KAGB und darf nicht an Privatanleger i.S.v. § 1 Abs. 19 Nr. 31 KAGB vertrieben werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher Sprache in elektronischer Form unter

https://www.intreal.com/wp-content/uploads/2021/07/Zusammenfassung-der-Anlegerrechte.pdf

erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen selbige in Papierform kostenlos zu. Sie können diese bei der Wealthcore Investment Management GmbH, Possartstraße 12, 81679 München, oder bei der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg, anfordern.

