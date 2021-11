DGAP-News: Weitere Akquisition: ALSO treibt Wachstum in Südeuropa voran (deutsch)

Weitere Akquisition: ALSO treibt Wachstum in Südeuropa voran

03.11.2021 / 18:00

Am 3. November 2021 unterzeichnete der Technologieanbieter einen Kaufvertrag mit Executive S.p.A., einem italienischen Value Added Distributor mit Retail-Fokus.

Der Markteintritt in diesem Land mit seinen konkreten, von der EU unterstützten Plänen für eine umfassendes Upgrade der digitalen Infrastruktur, ist der nächste logische Schritt in der Ausweitung der Präsenz in Südeuropa. Der Technologieanbieter sieht die besondere Chance, alle drei Geschäftsmodelle - Supply, Solutions und Service - in Italien aufzubauen und zu skalieren. Gleichzeitig profitiert ALSO von Executives Expertise in der Bereitstellung der gesamten Palette an Channel-Management-Services für Einzelhandelskunden.

Giorgio Ascoli, Miteigentümer von Executive S.p.A.: "Dies ist eine Win-Win-Konstellation: Wir werden in der Lage sein, die Value Added Services, die wir erfolgreich entwickelt haben, in anderen Ländern auszurollen. Gleichzeitig ermöglicht uns die Zugehörigkeit zum ALSO-Ökosystem, unseren italienischen Kunden Zugang zu neuen Anbietern und Dienstleistungen zu bieten."

Für ALSO ist die Akquisition, die noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen steht, Teil ihrer Strategie des nachhaltigen profitablen Wachstums, wie Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN), erklärt: "Zwei Säulen unserer MORE-Strategie sind Reinvention und Enhancement. Mit der Akquisition werden wir einige unserer Prozesse mit dem Retail-Channel-Management-Tool von Executive neu erfinden und gleichzeitig unser Ökosystem noch weiter verbreitern."

Er fügt hinzu: "Wir teilen dieselben Werte: Verantwortungsvolles Handeln und langfristiges Engagement waren schon immer Kern dieses familiengeführten Unternehmens. Deshalb werden nicht nur die Gründer im Unternehmen bleiben, ihre Kinder werden aktiv am Aufbau und der Einführung von ALSO Cloud Italy mitwirken."

Kontakt zur ALSO Holding AG: Beate Flamm Senior Vice President Communication E-mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 27 Ländern Europas sowie in insgesamt 93 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem bietet rund 110 000 Resellern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340 Produkt-Kategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

