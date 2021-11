DGAP-News: Weiterer Börsengang bei der BX Swiss - RealUnit Schweiz AG neu im SME Main Market (deutsch)

Weiterer Börsengang bei der BX Swiss - RealUnit Schweiz AG neu im SME Main Market

^ EQS Group-News: BX Swiss AG / Schlagwort(e): Börsengang Weiterer Börsengang bei der BX Swiss - RealUnit Schweiz AG neu im SME Main Market

29.11.2021 / 06:45

Heute wird die Aktie der Investmentgesellschaft RealUnit Schweiz AG das erste Mal an der BX Swiss gehandelt.

Die Aktien der RealUnit Schweiz AG werden seit heute, 29. November 2021, an der BX Swiss gehandelt (ISIN: CH1129911108 / Valoren-Nr.: 112991110 / Ticker: REALU). Mit dem Börsengang der RealUnit Schweiz AG werden insgesamt 18'148'880 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 kotiert.

Die zentralen Anlageprinzipien der 2017 gegründeten Investmentgesellschaft sind der Kapitalschutz und der langfristige Erhalt der realen Kaufkraft ihrer Aktionärinnen und Aktionäre. Dabei bilden Schweizer Anlagen und der direkte Besitz von Sachwerten einen Schwerpunkt der Anlagetätigkeit der RealUnit Schweiz AG. Die Struktur der Investmentgesellschaft und die über die letzten Jahrzehnte optimierte Zusammensetzung der Anlageklassen verfolgen das Ziel, in einem Krisenfall flexibel reagieren zu können und dadurch den Werterhalt des anvertrauten Vermögens bestmöglich zu gewährleisten.

«Die Sparer sind im aktuellen Inflations-Umfeld die grossen Verlierer. Alle Menschen sollten die Möglichkeit haben, den Wert ihres hart erarbeiteten Geldes einfach zu erhalten! Wir verfolgen das Ziel, das uns anvertraute Vermögen langfristig vor Krisen und Kaufkraftverlust zu schützen. Dies spricht neben den Sparern und Privatanlegern auch Unternehmer oder KMUs an, die heute keinen Zins erhalten oder sogar einen Negativzins auf ihrem Konto bezahlen müssen,» kommentiert Dani Stüssi, CEO der RealUnit Schweiz AG. «Ich freue mich, dass mit der Kotierung an der BX Swiss jetzt alle in der Schweiz ansässigen Privatpersonen und Firmen einfachen Zugang zu unseren breit diversifizierten und aktiv verwalteten Realwerten erhalten.»

«Wir sind stolz, mit RealUnit Schweiz AG eine weitere Investmentgesellschaft an der BX Swiss begrüssen zu dürfen», betont Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss AG. «Ein Unternehmen, dass breit diversifiziert in reale Werte, wie etwa Edelmetalle und Beteiligungen an Unternehmen mit starker Bilanz und nachhaltigen Erträgen, investiert.»

Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.com

Kontakt für Rückfragen:

Claudia Ramondetta, Pressestelle Tel.: +41 (0) 31 329 40 40 Email: claudia.ramondetta@bxwiss.com

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: BX Swiss AG Talstrasse 70 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41313294040 E-Mail: presse@bxswiss.com Internet: www.bxswiss.com EQS News ID: 1252406

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1252406 29.11.2021

°