DGAP-News: Welcome Back: Gratis-Kaffee für Pendlerinnen und Pendler bei k kiosk und avec (deutsch)

Welcome Back: Gratis-Kaffee für Pendlerinnen und Pendler bei k kiosk und avec

16.02.2022 / 17:45

Valora freut sich, dass die Menschen nach den Coronalockerungen des Bundesrats wieder ungezwungener unterwegs sein können. Deshalb begrüssen am Montag, 21. Februar 2022, einmal mehr k kiosk und dieses Mal auch avec alle Pendlerinnen und Pendler in der Schweiz mit einem Gratis-Kaffee.

Damit sorgen die beiden Verkaufsformate von Valora für einen kleinen Glücksmoment. Anlass dazu geben die umfangreichen Lockerungen der Coronamassnahmen, die der Schweizerische Bundesrat am Mittwoch bekannt gegeben hat.

Die neusten Lockerungen werden wieder mehr Pendlerinnen und Pendler in die Verkaufsstellen von Valora an Hochfrequenzlagen bringen und sich positiv auf das Geschäft auswirken. Bereits im Herbst 2021, als in Folge von Lockerungen wieder mehr Normalität Einzug hielt, war die Erholung in der Profitabilität deutlich sichtbar.

Über Valora Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'700 kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Firmensitz der Gruppe ist Muttenz in der Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Media Relations Christina Wahlstrand Fon +41 61 467 24 53 media@valora.com

