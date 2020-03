DGAP-News: Weltfrauentag 8. März: LKF betreibt mit Frauenpower Forschung zur Frauengesundheit (deutsch)

Weltfrauentag 8. März: LKF betreibt mit Frauenpower Forschung zur Frauengesundheit

^ DGAP-News: ABF Pharmaceutical Services GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Weltfrauentag 8. März: LKF betreibt mit Frauenpower Forschung zur Frauengesundheit

06.03.2020 / 09:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Weltfrauentag 8. März: LKF betreibt mit Frauenpower Forschung zur Frauengesundheit

Kiel, Hamburg und Wien, am 06. März 2020 - Die LKF - Laboratorium für Klinische Forschung GmbH, eine Tochterfirma der GBA Group Pharma, würdigt den Internationalen Frauentag am 8. März 2020 und verweist auf die weiblichen Erfolgsfaktoren des Unternehmens.

"Bei uns ist jeden Tag Frauentag", sagt Bärbel Wilke, Co-Gründerin und CEO der LKF, die bei 150 Mitarbeitern eine 80 prozentige Frauenquote verbuchen kann. Viele der 120 weiblichen Mitarbeiter, die in dem dreistöckigen Labor arbeiten, sind hochqualifizierte Fachkräfte und Wissenschaftlerinnen aus den Bereichen Chemie, Biologie, Molekularbiologe et al.

Als die medizinisch-technische Assistentin Bärbel Wilke 1991 gemeinsam mit Prof. Dr. Wolfgang Junge, mit der Analyse von Blutbildern begonnen hatte, kam es ihr zugute, dass sie als Mutter eines dreijährigen Sohnes Großteils in der Nacht arbeiten konnte. "Flexibilität ist nicht nur für arbeitende Mütter essentiell, es ist auch das, was unsere Kunden am meisten an uns schätzen. Das ist unser DNA", erzählt Wilke. So gibt es bei der LKF nicht nur 30 verschiedene familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, sondern auch ein höchstes Maß an Flexibilität gegenüber dem Kunden. Ein Erfolgsrezept, das aufgegangen ist. So konnte die LKF seit ihrer Gründung im Jahr 1991 ein kontinuierliches Umsatzwachstum von 10-15 Prozent pro Jahr verzeichnen.

Zahlreiche Studien im Bereich Frauengesundheit Von der Planung bis zur Durchführung deckt das breite Dienstleistungs-Spektrum der LFK heute alle Aspekte des Laborteils von klinischen Studien ab. Einer der Schwerpunkte liegt dabei im Bereich Women's Health. "Die Verbesserung der Gesundheit von Frauen ist ein zentrales Forschungsfeld der Pharma-Industrie, das wir seit vielen Jahren erfolgreich unterstützen", sagt Bärbel Wilke. Darunter fallen neben der Kontrazeption und der Hormonersatztherapie auch in-vitro Fertilisation (unerfüllter Kinderwunsch) und Osteoporosetherapie.

"Gerade aufgrund der umfangreichen Hormonstudien bieten wir hier eine sehr große Liste an speziellen Gerinnungsparametern. Hintergrund ist hier das potentielle Thromboserestrisiko", so Wilke. Im Bereich der Menstruationsblut-Quantifizierung bietet LKF weltweit eine umfassende Lösung an.

Langjährige Erfahrungen besitzt LFK auch bei Endometriose-Studien, einer Erkrankung bei der sich gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter ansiedelt. Nur in Deutschland sind daran beispielsweise ca. 7-15 Prozent aller Frauen im geschlechtsreifen Alter monatlich betroffen. In anderen Ländern liegt die Erkrankungsquote bei bis zu 20 Prozent.

Frauen an der Spitze "Frauen spielen bei LKF, aber auch in anderen Firmen unserer Gruppe durch ihr Expertise eine ausgesprochen wichtige und erfolgreiche Rolle", führt Dr. Elisabeth Lackner, CEO der Mutterfirma GBA Group Pharma, weiter aus. "Nicht zuletzt werden drei unserer Tocherunternehmen von weiblichen CEOs geführt, neben LKF auch Pharmacelsus und GBA Pharma Labs," so Lackner.

Über die LKF Die LKF - Laboratorium für Klinische Forschung GmbH mit Sitz in Kiel ist Teil der GBA Group Pharma und unterstützt klinische Studien der Phasen I - IV. Innerhalb ihres globalen Netzwerks von Partnerlabors in Nord- und Lateinamerika, Indien, China und Australien bietet die LKF weltweite Labordienstleistungen für klinische Studien an. Alle Informationen laufen in einer zentralen Datenbank in Kiel zusammen und werden von dort weltweit an die Ärzte verschickt. LKF hat ein strenges Qualitätsmanagementsystem eingerichtet, das auf den internationalen Richtlinien GCP und ISO 17025 basiert. Auch Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle. Seit 2016 ist LKF EcoVadis zertifiziert.

Über die GBA Group Pharma GBA Group Pharma, als Teil der GBA, ist ein einzigartiger Dienstleiter für die internationale Pharma und Biotech Industrie mit 6 Standorten in Österreich und Deutschland. GBA Group Pharma bietet Services in der Präklinik (Pharmacelsus), im Analytischen Laborbereich (GBA Pharma Labs) an sowie mit seinem klinischen Zentrallabor (LKF) in Kombination mit der ABF, einem full Service Provider für klinische Prüfware (IMP), umfassende Services und Expertise für Entwicklung und zugelassene Medikamente. GBA Group Pharma beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in Österreich, Deutschland und UK. Die GBA Group Pharma ist Teil der GBA Group (Hamburg, Deutschland).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GBA Group Pharma Natalie Eiffe-Kuhn Mobile: +43 676 897115513 Email: Natalie.Eiffe@abf-pharma.com

Media and Investor Relations MC Services AG Julia Hofmann T +49 89 210 228 0 Email: gba-abf@mc-services.eu

06.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

991307 06.03.2020

°