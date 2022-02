DGAP-News: Westwing Group SE: Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft vollzogen (deutsch)

Westwing Group SE: Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft vollzogen

Westwing Group SE: Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft vollzogen

München, 24. Februar 2022 // Westwing, der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa, verkündet die Umwandlung der Westwing Group AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE). Der Rechtsformwechsel wurde am 23. Februar 2022 durch Eintragung ins Handelsregister abgeschlossen und ist damit formal wirksam.

Die neue Rechtsform SE reflektiert Westwings internationale Unternehmens- und Mitarbeiterstruktur - das eCommerce Unternehmen ist in elf europäischen Ländern vertreten.

Die bisherige duale Struktur von Aufsichtsrat und Vorstand bleibt unverändert bestehen.

Die neue Rechtsform hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf Aktionäre, Vertragspartner und Kunden.

Kontakt:

Westwing Group SE

Investor Relations

Tel: +49 (89) 550 544 377

F. +49 (89) 550 544 445

E-Mail: ir@westwing.de

Über Westwing

Westwing ist der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa und erzielte im Geschäftsjahr 2021 EUR 522 Mio. Umsatz. Mit seinem, Shoppable Magazine' inspiriert Westwing seine treuen "home enthusiast"-Kunden durch eine kuratierte Auswahl an Produkten, die Westwing mit wundervollen Inhalten kombiniert. Westwing erzielt mehr als 80 Prozent seiner Bestellungen mit Bestandskunden. Die Mission von Westwing ist: To inspire and make every home a beautiful home. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Westwing ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist in elf europäischen Ländern aktiv. Hinweis: Alle Zahlen sind vorläufig und nicht testiert.

