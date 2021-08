DGAP-News: Westwing meldet ein erfolgreiches zweites Quartal mit 19% Umsatzwachstum und einer Profitabilität von 8% bereinigter EBITDA-Marge (deutsch)

Westwing meldet ein erfolgreiches zweites Quartal mit 19% Umsatzwachstum und einer Profitabilität von 8% bereinigter EBITDA-Marge

* Neues Topline-Niveau bestätigt: Umsatzwachstum von 19% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 132 Mio. im zweiten Quartal 2021

* Starke Profitabilität von EUR 11 Mio. bereinigtem EBITDA und 8% bereinigter EBITDA-Marge im zweiten Quartal 2021

* Fünf aufeinanderfolgende Quartale mit positivem Free Cashflow, Westwing generiert im zweiten Quartal 2021 EUR 7 Mio. Free Cashflow

* Der strategisch wichtige Anteil der Westwing Collection stieg im zweiten Quartal 2021 im Jahresvergleich um 10 Prozentpunkte auf 32% des Bruttowarenvolumens

* Das Management bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatz von EUR 510-550 Mio. (18-27% Wachstum) und EUR 42-55 Mio. bereinigtem EBITDA (8-10% bereinigte EBITDA-Marge)

München, 12. August 2021. Westwing, der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa, gibt heute heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 bekannt.

Ergebnisse Q2 2021

Westwing konnte seine Umsätze gegenüber dem außergewöhnlich starken Vorjahresquartal weiter steigern. Im zweiten Quartal 2021 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 19% auf EUR 132 Mio. (Q2 2020: EUR 111 Mio.).

Dieses sehr attraktive Wachstum wurde abermals durch beide Segmente von Westwing getrieben. Das internationale Segment steigerte den Umsatz um 11% auf EUR 57 Mio. (Q2 2020: EUR 51 Mio.), während das DACH Segment im zweiten Quartal 2021 um 25% auf EUR 75 Mio. (Q2 2020: EUR 60 Mio.) wuchs.

Treiber dieses Wachstums ist weiterhin die sehr loyale Kundenbasis von Westwing. Die Anzahl der aktiven Kunden, die in den letzten zwölf Monaten mindestens eine Bestellung getätigt haben, belief sich Ende Juni 2021 auf 1,7 Millionen - +47% mehr aktive Kunden als Ende Juni vergangenen Jahres. Auch die hohe Anzahl an Neukunden der vergangenen Quartale konnte Westwing langfristig an sich binden - eine deutliche Bestätigung für Westwings loyalitätsgetriebenes Geschäftsmodell und die Basis für zukünftiges Wachstum.

Auf Basis der positiven Umsatzentwicklung hat Westwing weiterhin hohe Gewinne erwirtschaftet. Durch sehr gute Deckungsbeiträge erzielte Westwing eine bereinigte EBITDA-Profitabilität von EUR 11 Mio. (Q2 2020: EUR 15 Mio.), was in einer bereinigten EBITDA-Marge von 8,1% im zweiten Quartal 2021 resultierte (Q2 2020: 13,2 %). Das niedrigere bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem auf langfristige Wachstumsinvestitionen in Marketing, die Westwing Collection und Technologie zurückzuführen, um das ambitionierte Wachstumsziel von EUR 1 Mrd. Umsatz bis 2024/25 zu erreichen.

Basierend auf Westwings cash-effizientem Geschäftsmodell mit negativem Nettoumlaufvermögen und niedrigen CAPEX-Quoten führten diese Gewinne erneut zu einem sehr attraktiven Cashflow. Für Westwing ist dies das fünfte Quartal in Folge mit positivem Free Cashflow. Der Free Cashflow betrug im zweiten Quartal 2021 EUR 7 Mio. (Q2 2020: EUR 23 Mio.), womit sich der Free Cashflow für die vergangenen zwölf Monate auf EUR 44 Mio. erhöht hat, bei einer sehr attraktiven Free Cashflow Marge von 8% für die vergangenen zwölf Monate.

Westwing Customer Experience 2.0

Im zweiten Quartal 2021 erzielte Westwing deutliche Fortschritte bei seiner mehrjährigen Strategie "Westwing Customer Experience 2.0", mit dem Ziel, den Umsatz bis 2024/25 auf EUR 1 Mrd. zu steigern.

Als eine der wichtigsten strategischen Initiativen setzte die Westwing Collection ihre sehr positive Entwicklung im Jahr 2021 fort. Im zweiten Quartal 2021 stieg der Anteil der Westwing Collection am Bruttowarenvolumen (GMV) des Konzerns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozentpunkte auf 32%. Diese sehr positive Entwicklung wurde auch durch die Lancierung von zwei neuen exklusiven Kollektionen in den letzten Monaten beschleunigt. Westwing ist damit weiter auf dem Weg, sein strategisches Ziel eines Bruttowarenvolumen-Anteils von 50% mit der Westwing Collection zu erreichen.

Darüber hinaus hat Westwing im zweiten Quartal mit dem Bau eines neuen Lagers begonnen, um zusätzliche Kapazitäten für seine Wachstumsstrategie in Richtung EUR 1 Mrd. Umsatz zu schaffen. Das künftige Lager mit über 80.000 m² und einer Kapazität von EUR 250 Mio. GMV pro Jahr wird in Posen, Polen, in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Lagern gebaut und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2022 eröffnet werden.

"Das zweite Quartal war einmal mehr ein bedeutender Beweis dafür, dass unser Geschäftsmodell extrem gut und profitabel skaliert", sagte Westwing-Gründer und CEO Stefan Smalla. "Aber noch wichtiger als die Ergebnisse im zweiten Quartal ist, dass unser Team große Fortschritte bei unserer strategischen Agenda gemacht hat. Wir arbeiten weiterhin mit einem klaren Fokus auf unseren langfristigen Möglichkeiten und haben unsere Wachstumsinvestitionen in Marketing, Technologie, Westwing Collection und Nachhaltigkeit beschleunigt."

Ausblick 2021

Auf der Grundlage des starken ersten Halbjahres 2021 bestätigt Westwing die Prognose für 2021. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet Westwing weiterhin ein starkes Wachstum und eine hohe Profitabilität mit einem Umsatz von EUR 510-550 Mio. (18-27% Wachstum) und einem bereinigtem EBITDA von EUR 42-55 Mio. (8-10% bereinigte EBITDA-Marge).

Westwings Q2 2021 Earnings Call wird per Live-Stream ab 10:00 Uhr (MESZ) auf der Investor Relations Website des Unternehmens übertragen: https://ir.westwing.com. Die Aufzeichnung des Live-Streams wird im Anschluss an die Veranstaltung auf der Website zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von Westwing unter: ir.westwing.com

Q2 Q2 Verände- 2021 2020 rung Ertragslage Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 132 111 +19% Bereinigtes EBITDA (in EUR Mio.) 11 15 -4 Bereinigte EBITDA-Marge (in % der Umsatzerlöse) 8,1% 13,2% -5,1 pp

Weitere Leistungsindikatoren Anteil Westwing Collection (in %) 32% 22% +10 pp Bruttowarenvolumen (GMV) (in EUR Mio.) 139 128 +8% Bestellungen, insgesamt (in Tausend) 1.022 1.051 -3% Durchschnittlicher Warenkorb (in EUR) 135 122 +11% Aktive Kunden (in Tausend) 1.730 1.178 +47% Anzahl der Bestellungen pro aktivem Kunden in den 2,7 2,6 +3% letzten 12 Monaten Durchschnittliches GMV pro aktivem Kunden in den 341 325 +5% letzten 12 Monaten (in EUR) Anteil der Site-Visits über mobile Endgeräte (in 80% 79% +1 pp %) Hinweis: Zahlen sind untestiert.

Über Westwing Westwing ist der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa und erzielte im Geschäftsjahr 2020 EUR 433 Mio. Umsatz. Mit seinem, Shoppable Magazine' inspiriert Westwing seine treuen "Home Enthusiast"-Kunden durch eine kuratierte Auswahl an Produkten, die Westwing mit wundervollen Inhalten kombiniert. Westwing erzielt mehr als 79 Prozent seiner Bestellungen mit Bestandskunden. Die Mission von Westwing ist: To inspire and make every home a beautiful home. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Westwing ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist in elf europäischen Ländern aktiv.

Disclaimer Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfillment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfillment-Zentren, gefährlichen Materialien / Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen des Wettbewerbsniveaus.

